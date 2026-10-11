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Fans Celebrate As Liverpool FC Lift The Premiership Trophy At AnfieldGetty Images News
Karim Malim
Traducido por

Anfield abre las puertas del infierno: ¿quedarán sin valor las victorias del Manchester City?

FEATURES
E. Maresca
P. Guardiola
A. Iraola
Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
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Inglaterra

Liderato pendiente del comité disciplinario: la incertidumbre amenaza la temporada de Maresca

El Manchester City afronta uno de los partidos más delicados de la temporada, cuando visite al Liverpool en Anfield, el domingo, en un ambiente cargado de hostilidad e ira, después de que el caso de las infracciones financieras haya proyectado una sombra pesada sobre el club inglés y haya reabierto las heridas de la rivalidad histórica entre ambos equipos.

Y mientras el City lidera la tabla de la Premier League, se encuentra ante una batalla que va más allá de los límites del césped, tras haber sido declarado culpable de los cargos financieros en disputa y con la continuidad de los procedimientos legales que podrían determinar el destino de su temporada e incluso redibujar los contornos de la lucha por los títulos en Inglaterra.

El enfrentamiento ante el Liverpool no será solo una nueva prueba futbolística para el equipo del entrenador Enzo Maresca, que asumió el cargo como sucesor de Pep Guardiola, sino que será también la primera aparición del Manchester City en la liga desde que se emitió la decisión de la comisión independiente, en medio de las expectativas de un recibimiento hostil por parte de la afición de Anfield, que desde hace mucho tiempo ha visto a su rival como un adversario que se benefició de su superioridad económica en la pelea por los títulos.

Y si el Manchester City elaborara una lista de los estadios que preferiría no visitar en plena crisis actual, lo más probable es que Anfield encabezara esa lista, teniendo en cuenta la larga historia de tensión entre ambos clubes y el sentimiento acumulado entre los aficionados del Liverpool de que su equipo perdió títulos que podría haber conquistado.

El Liverpool terminó las temporadas 2013-2014, 2018-2019 y 2021-2022 en el segundo puesto por detrás del Manchester City, y la diferencia fue de un solo punto en las dos últimas de ellas, lo que convirtió la rivalidad entre ambas partes en uno de los pulsos domésticos más apasionantes de los últimos años, especialmente en el marco del duelo táctico e intelectual entre Guardiola y Jürgen Klopp.

La rivalidad no se limitó a los resultados y al rendimiento dentro del campo, sino que se extendió a acalorados debates entre aficionados sobre el impacto del poder económico del Manchester City en el equilibrio de la competición, según informó la corporación británica de radiodifusión BBC.

Sectores de la afición del Liverpool han seguido creyendo que su equipo habría podido cosechar más títulos de no ser por la superioridad económica de la que disfrutó su rival, una cuestión que se ha vuelto aún más sensible tras los últimos acontecimientos del caso relativo a las normas financieras de la Premier League.

En el lado opuesto, los seguidores del City insisten en que los éxitos logrados por su equipo llegaron como resultado de un trabajo deportivo sobresaliente, de la calidad de los jugadores y del nivel excepcional que ofrecieron los equipos que Guardiola construyó a lo largo de los años.

Pero el caso financiero ha dado a esta discrepancia una nueva dimensión, ya que la polémica ya no se limita a las comparaciones deportivas, sino que ha quedado ligada a la legitimidad de las circunstancias en las que se alcanzaron algunos de esos éxitos y a las decisiones que puedan emitirse al final del recorrido judicial.

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    Condena histórica y un recurso que deja en el aire el destino de la temporada

    Manchester City afronta el choque aferrado a su inocencia, después de haber presentado un recurso contra la decisión de la comisión independiente que lo declaró culpable de los cargos relacionados con infracciones de las normas financieras durante el periodo comprendido entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018.

    Y pese a que el club mantiene su postura, el caso ha ensombrecido la temporada actual, sobre todo al continuar la espera por la determinación de las posibles sanciones, en un momento en que los organismos implicados observan los avances legales vinculados al recurso.

    El problema principal radica en la incertidumbre que rodea el futuro del club, ya que la cuestión no es solo si Manchester City afrontará o no una sanción, sino también cuál será la naturaleza de esa sanción y en qué medida afectará a sus resultados y a su posición en la tabla de clasificación.

    Los escenarios que circulan incluyen posibilidades severas, entre ellas una resta de puntos de carácter excepcional, el descenso a una categoría inferior o la imposición de otras sanciones que podrían cambiar el rumbo de la competición. Con todo, estas posibilidades siguen dependiendo de los procedimientos legales y de las decisiones definitivas, y no pueden tomarse como resultados consumados.

    Y aquí surge la pregunta que persigue a la Premier League: ¿cómo se puede valorar la temporada de Manchester City si termina con la conquista del título, mientras el destino del caso que amenaza su estabilidad sigue pendiente?

    Con cada victoria que logre el equipo, el debate seguirá presente en torno al impacto de los avances legales sobre el valor de su logro, y los cálculos de la competición se volverán más complejos si posteriormente se dictan sanciones, especialmente si estas repercuten en la clasificación de los equipos o en sus opciones de clasificarse para los torneos europeos.

    Desde esta perspectiva, algunos observadores temen que la temporada se convierta en una carrera rodeada de interrogantes, en lugar de ser una competición clara cuyos resultados se decidan según lo que los equipos muestren dentro del campo.


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    Maresca, el legado de Guardiola y el peso del caso

    Enzo Maresca se ha encontrado ante un doble desafío desde que asumió las riendas del Manchester City: no solo heredó un equipo acostumbrado a competir por los títulos, sino que también se hizo cargo de la responsabilidad de gestionar las consecuencias de un enorme caso financiero que mantiene al club bajo una presión constante.

    Con la cita ante el Liverpool cada vez más cerca, el entrenador se mostró tranquilo durante la conferencia de prensa, pese a las repetidas preguntas sobre la condena y la apelación, y subrayó que su atención está puesta en la preparación del partido y que su confianza en la dirección del club y en sus máximos responsables no se tambalea.

    Maresca declaró: "La razón que me llevó a unirme a este club es mi confianza absoluta, al 100%, en el propietario, el consejero delegado, el director deportivo y en todos los pilares de la institución. Por eso no tengo la menor duda al respecto".

    Y añadió sobre el enfrentamiento previsto: "Será un partido difícil, sin duda. Tenemos que estar preparados y centrar nuestra atención en el partido, aunque somos conscientes de cómo es el ambiente en Anfield".

    Y continuó: "Puede que el ambiente sea aún más complicado por la situación actual, pero nuestro deber sigue siendo dar lo mejor de nosotros e intentar ganar el partido. Disputar encuentros como este es una de las razones por las que me dediqué profesionalmente a entrenar".

    Las palabras del técnico reflejan su deseo de mantener a sus jugadores alejados de las presiones externas y de que el foco siga puesto en el aspecto deportivo, pero la tarea no será sencilla con el creciente debate en torno al caso y los interrogantes que lo acompañan sobre el futuro del club.

    Maresca también insistió en su confianza en el éxito de la apelación, empleando una fórmula que refleja su fe en la capacidad del club para ganar la batalla legal. El Manchester City mantiene que la decisión de la comisión incluyó errores de fondo relacionados con la ley, los principios y los hechos, y considera que se trata de una decisión incorrecta.

    Por su parte, la comisión independiente utilizó el término "ficticio" ocho veces al abordar algunas de las operaciones financieras del club, según lo recogido en los detalles del caso, incluidas acusaciones relativas al inflado de ingresos por más de 900 millones de libras esterlinas mediante acuerdos que la comisión calificó de ficticios.

    Entre la postura del club y la decisión de la comisión, la última palabra queda pendiente hasta que se completen los procedimientos legales, lo que convierte el caso en una fuente de presión constante sobre el cuerpo técnico y los jugadores, incluso en los periodos en los que el equipo consigue resultados positivos.


  • imago-sport-1073223814.jpgFocus Images

    Alan Shearer advierte de una crisis que amenaza la credibilidad de la Premier League

    La polémica que rodea al caso ya no se limita a las aficiones del Manchester City y del Liverpool, sino que se ha extendido a figuras destacadas del fútbol inglés, entre ellas Alan Shearer, exdelantero de la selección de Inglaterra, quien advirtió de que la persistencia de la incertidumbre puede dañar la imagen y la credibilidad de la competición.

    Shearer afirmó, en declaraciones a la radio "BBC Radio 5 Live Sport", que la prolongada espera para conocer las consecuencias del caso da una impresión muy negativa, y señaló que la Premier League no ha vivido un caso similar desde su creación en 1992.

    Añadió que la magnitud del caso refleja su gravedad, y subrayó que la credibilidad es un elemento esencial en el fútbol y que las aficiones de los otros clubes seguirán de cerca lo que ocurra. Y continuó: "Están a punto de enfrentarse a la ira de todos los clubes, empezando por el estadio de Anfield".

    Shearer insistió en la necesidad de resolver el asunto lo antes posible, y recordó que el Manchester City gastó cantidades importantes durante el verano, ha logrado buenos resultados y podría seguir ganando durante varios meses, incluso terminar la temporada coronándose campeón.

    El exdelantero inglés considera que mantener la situación sin resolver podría generar un escenario tremendamente complejo, ya que el club podría alcanzar grandes éxitos deportivos antes de que aparezcan después decisiones legales que afecten a la valoración de la temporada o a sus resultados. Agregó que las repercusiones del caso no se pueden delimitar en este momento, al considerar que se trata de una crisis enorme cuyos resultados finales siguen siendo desconocidos.

    Las declaraciones de Shearer ponen de relieve otra cara de la crisis: cuanto más se prolongue la espera, más difícil será separar la competición deportiva del proceso judicial, y más complicado resultará ignorar las preguntas que se plantearán sobre la justicia de la competición, tanto entre las aficiones de los clubes como dentro del entorno futbolístico.


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  • Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    El Liverpool aguarda lo desconocido: la atención, puesta en el césped

    Por su parte, Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, señaló que la incertidumbre representa el aspecto más molesto del asunto, sobre todo porque nadie sabe con exactitud qué sucederá con los próximos acontecimientos.

    Iraola, que se prepara para vivir su primera experiencia en un enfrentamiento entre los grandes de la Premier League, declaró: "Quizá lo peor de todo sea la incertidumbre, porque nadie sabe qué va a pasar. Tenemos que centrarnos en el Liverpool y estar en la mejor forma posible como club y como equipo. Ese es el desafío al que me enfrento".

    Estas declaraciones muestran que el efecto de la ambigüedad no se limita únicamente al Manchester City, sino que se extiende a sus rivales, que se encuentran ante un caso que podría influir en la configuración de la lucha por el título al final de la temporada.

    Con todo, el desafío inmediato del Liverpool es aprovechar los factores del terreno de juego y de la afición para lograr un resultado positivo, sin permitir que el ruido que rodea al caso afecte a su preparación técnica.

    El Manchester City, en cambio, necesita afrontar el partido como una verdadera prueba de su personalidad y de su capacidad para soportar la presión, especialmente porque cualquier tropiezo en Anfield aumentaría la dureza de las críticas, mientras que una victoria podría darle al equipo un importante impulso moral en una etapa extremadamente delicada.


  • Liverpool FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Anfield se prepara para estallar: la policía eleva su nivel de alerta

    Se espera que el ambiente en Anfield sea excepcionalmente tenso, en medio de la indignación que el caso ha generado entre las aficiones de los clubes rivales, en particular la del Liverpool, que guarda recuerdos amargos de sus anteriores pugnas con el Manchester City.

    Y el público de la grada del "Kop" no estará dispuesto a esperar el final del recorrido judicial ni los resultados de la apelación antes de expresar su postura, pues se prevé un clima de ruido y malestar, y que el partido se convierta en una difícil prueba mental para los jugadores del equipo visitante.

    En este contexto, Tony Pulis, extécnico del Stoke City, pidió al Manchester City afrontar las circunstancias que lo rodean con mentalidad de asedio, al considerar que el equipo necesita unirse dentro y fuera del campo, en lugar de preocuparse por las críticas.

    Pulis señaló, en un artículo publicado por la cadena "BBC Sport", que siempre le ha gustado el papel del equipo menos favorito que busca desmentir los pronósticos, e indicó que lo que se exige a los jugadores del City y a su afición es mantener el espíritu de desafío, mostrar respeto por el club y seguir luchando.

    Las preocupaciones de seguridad adquieren una importancia adicional si se tienen en cuenta episodios anteriores vividos en los alrededores de Anfield. En abril de 2018, el autobús del Manchester City fue atacado con botellas y fuegos artificiales mientras llegaba al estadio antes del enfrentamiento ante el Liverpool en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.

    Pese a revisar cerca de 130 horas de grabaciones en vídeo de los disturbios, la policía de Merseyside no logró identificar a los responsables del ataque, mientras que la Unión Europea de Fútbol impuso al Liverpool una multa de 17.500 libras esterlinas por aquel incidente.

    Al recordar aquellos hechos, la policía de Merseyside aseguró que establecerá un plan de seguridad adecuado para afrontar el partido, ante el ambiente de tensión que se espera en el estadio y sus alrededores.

    Eso no significa que la repetición de lo ocurrido en el pasado sea inevitable, pero sí pone de relieve la necesidad de una buena preparación y de garantizar la seguridad de los jugadores y de los aficionados, especialmente en un partido que carga con una carga competitiva, política y deportiva que va más allá de lo habitual.


  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    ¿Pierde valor la temporada si el City se corona campeón?

    Entre las aspiraciones de luchar por el título y el fantasma de las sanciones, el Manchester City atraviesa una etapa que no se parece a las temporadas anteriores. El equipo que estaba acostumbrado a que sus resultados y sus cifras fueran el eje del debate se encuentra hoy obligado a librar una batalla paralela para demostrar la solidez de su posición, en un momento en el que los clubes rivales y los aficionados aguardan el resultado de los procedimientos legales.

    El duelo ante el Liverpool sigue siendo una prueba complicada en los planos técnico, físico y mental, dada la fortaleza del rival, la dificultad de jugar en Anfield y la magnitud de las presiones que rodean al Manchester City. Pero la gran pregunta no se resolverá en 90 minutos, sea cual sea el resultado. La victoria podría darle al equipo tres puntos valiosos, pero no pondrá fin a la polémica en torno al caso, como tampoco la derrota decidirá por sí sola el destino de su temporada.

    A fin de cuentas, el futuro del club seguirá ligado a lo que determinen los procedimientos legales y la apelación, no a lo que ocurra en un solo partido. Y hasta que el panorama se aclare, el liderato del Manchester City seguirá rodeado de signos de interrogación, y cada paso que dé el equipo seguirá siendo objeto de seguimiento y de críticas.

    Anfield, por su parte, será la primera estación en la que el City se enfrente con claridad a la magnitud de la ira acumulada en su contra, en un partido que podría darle un nuevo impulso para seguir en la pelea o aumentar las presiones que lo rodean. Entre ambas posibilidades, permanece la pregunta que persigue a toda la temporada: ¿puede el Manchester City preservar el valor de sus logros deportivos mientras todos esperan la última palabra en uno de los casos más polémicos de la historia de la Premier League?


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