Andy Robertson se une a Kenny Dalglish en el exclusivo club de los 100 partidos como internacional mientras Escocia logra su primera victoria con Sebastien Pocognoli

Escocia por fin puso en marcha su campaña 2026-27 de la UEFA Nations League con una vital victoria por 0-2 a domicilio en Skopie. Disputado en el Toshe Proeski Arena, el partido vio a Robertson convertirse en apenas el segundo jugador en la historia del fútbol masculino escocés en alcanzar las 100 internacionalidades, siguiendo los pasos de Dalglish (102).

En declaraciones a BBC Scotland después del pitido final, el exlateral izquierdo del Liverpool admitió: "Lo significa todo para mí, y lo significa todo para mi familia. Ya me he ido 100 veces; ¡tengo que compadecer a mi mujer! Ha sido un viaje increíble. Recuerdo mi primer partido, y desde entonces ha sido un proceso. Es emocionante para mí. Amo a este país, solo hay una persona antes que yo en el fútbol masculino que haya hecho eso, así que es un logro bastante especial".