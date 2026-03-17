Andy Robertson reta a sus compañeros a demostrar que están «a la altura» del Liverpool y a aliviar la presión sobre Arne Slot

A pesar de haber ganado la Premier League la temporada pasada y de haber terminado entre los ocho primeros de la clasificación de la Liga de Campeones esta temporada, los Reds han tenido muchas dificultades en el ámbito nacional. La presión sobre Slot va en aumento, ya que su equipo ocupa el quinto puesto en la máxima categoría del fútbol inglés y corre el riesgo de quedarse sin plaza en la competición de clubes más prestigiosa de Europa en la temporada 2026-27.

«Obviamente, la presión es un poco mayor para todos nosotros en este momento porque los resultados no acompañan», afirmó. «Hay que rendir, hay que conseguir resultados y, cuando no lo consigues, el escrutinio es mayor. Él se ha enfrentado a mucho más escrutinio que el año pasado, y nosotros como jugadores también. Depende de nosotros hacer frente a eso. Todos tenemos el nivel suficiente para estar en el Liverpool y depende de nosotros demostrarlo. Si lo hacemos, estoy seguro de que podremos cambiar el rumbo hacia donde queremos que vaya».