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andy-carroll(C)Getty Images
Moataz Elgammal
Traducido por

Andy Carroll se sincera con valentía sobre la devastadora agresión sexual cometida por el exprofesor de baile televisivo Kevin Adams

A. Carroll
Dag and Red
National League North/South

Andy Carroll ha dado un valiente paso al frente para confirmar que fue víctima de una devastadora agresión sexual por parte del exprofesor de baile televisivo Kevin Adams. El delantero detalló la angustiosa experiencia, que ocurrió hace unos años, en su autobiografía recién publicada, y reveló su profundo impacto emocional. Adams fue posteriormente condenado y sentenciado a 20 meses de prisión en 2023.

  • La estremecedora verdad al descubierto

    Carroll nombró públicamente a su agresor después de que se hicieran públicos los documentos judiciales, y dijo a The Sun on Sunday: «Ahora que Kevin Adams ha sido identificado en los documentos judiciales como mi agresor, puedo confirmarlo. Espero que ahora por fin pueda empezar a dejar atrás este capítulo. Esto tuvo un impacto devastador en mi vida y en mis seres queridos».

    Adams era profesor de danza en el programa de la BBC Fame Academy. Fue condenado por delitos sexuales en el Tribunal de la Corona de Chelmsford y encarcelado. Carroll compartió que el trauma afectó a todos los aspectos de su vida, lo que le dificultó centrarse en el fútbol.

  • Dagenham & Redbridge v Torquay United - National League SouthGetty Images Sport

    Detalles del incidente traumático

    Carroll explicó que Adams se había autoinvitado a su casa para ver un combate de boxeo después de un partido. Carroll señaló que empezó a sentirse mareado después de que Adams preparara unas copas. Escribió en su libro, Owning It: "Duermo desnudo y cuando me despierto este tipo está debajo del edredón intentando hacerme una felación. Le pego tan fuerte como puedo y cae al suelo. Le agarro de los pies y lo arrastro hasta la entrada de la casa. Vuelvo dentro, cierro la puerta con llave y llamo a la policía y a la niñera. Y entonces de repente se me ocurre, ¿y si lo maté?"

  • Encontrando fuerza en el apoyo

    Tras la publicación, Carroll recibió un apoyo inmenso de otras víctimas masculinas. Compartió en las redes sociales que dar el paso de hablar ha sido un proceso increíblemente difícil, pero que los mensajes le recordaron lo crucial que es que los hombres hablen cuando estén preparados. Carroll señaló que señalar a un agresor puede tener graves consecuencias emocionales, pero recuperar el control le permitió contar su historia en sus propios términos. Mientras tanto, Adams fue inscrito en el Registro de Delincuentes Sexuales y tiene prohibida la entrada en el pueblo donde vivía Carroll. La policía acabó llamando para confirmar que Adams había sido declarado culpable.

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  • Dagenham & Redbridge v Torquay United - National League SouthGetty Images Sport

    Avanzando dentro y fuera del campo

    Carroll espera que compartir su dolorosa experiencia anime a otras supervivientes a buscar ayuda. Sobre el terreno de juego, continúa su carrera futbolística en el Dagenham & Redbridge, equipo de la National League South. Al margen del fútbol, Carroll se está preparando para un juicio aparte el próximo enero después de declararse no culpable de incumplir una orden de alejamiento.

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