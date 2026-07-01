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Andrés Iniesta destaca a Lionel Messi y Kylian Mbappé como figuras del Mundial, pero apuesta por Lamine Yamal para llevar a España a la gloria
Iniesta destaca el papel fundamental de Yamal
Durante la presentación del NSN Cycling Team en Barcelona, Iniesta habló con Mundo Deportivo sobre la selección española. Destacó que el éxito depende mucho de Yamal, quien llevó a España a ganar la Eurocopa 2024 pero ha sufrido lesiones en este torneo. Yamal jugó 19 minutos contra Cabo Verde, 45 contra Arabia Saudí y 76 contra Uruguay, marcando un gol. España acabó primera de grupo y se medirá a Austria en dieciseisavos.
«Lamine Yamal es clave para la selección y su futuro, y marca la diferencia en los partidos», afirmó Iniesta, quien advirtió: «Estos torneos son muy difíciles y cualquier detalle puede penalizarte».
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Messi y Mbappé acaparan toda la atención
Aunque Iniesta se muestra optimista con su país natal, reconoce a los jugadores más decisivos del mundo. Al preguntársele por los más destacados, mencionó a dos viejos conocidos que lideran la clasificación de goleadores del torneo: «Hasta ahora, sobre todo Leo Messi y Kylian Mbappé, con seis goles cada uno», dijo.
Mbappé y Francia ya están clasificados tras vencer 3-0 a Suecia en dieciseisavos, mientras que Messi y Argentina se preparan para enfrentar a Cabo Verde en su eliminatoria.
Además, Iniesta resaltó lo impredecible de este Mundial, que ya ha eliminado a selecciones europeas destacadas: «Hemos visto las típicas sorpresas con la eliminación de equipos de renombre, como Alemania o los Países Bajos», añadió.
España sigue siendo la gran favorita para Iniesta
A pesar de las sorpresas en la Eurocopa, Iniesta confía en la selección de Luis de la Fuente. España se prepara para su eliminatoria contra Austria y espera la recuperación de Yamal.
«Para mí, España es una de las favoritas, por los jugadores, por lo que me transmite. Sigo siendo muy optimista y espero y deseo que podamos ganar la segunda estrella», explicó.
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¿Qué les depara el futuro a Iniesta y a la selección española?
España se centrará en superar a Austria en los dieciseisavos de final. Mientras, Iniesta seguirá sus primeros pasos como entrenador. Al preguntársele sobre la posibilidad de dirigir algún día al Barcelona o a la selección, se mostró cauteloso: «Entiendo que mi nombre estará vinculado a ello, pero por ahora me inspira mucho respeto porque acabo de empezar. Aún me queda un largo camino antes de responder a este tipo de preguntas», concluyó.