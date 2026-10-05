Trabajar en el banquillo obliga al maestro del centro del campo a manejar muchas más variables tácticas cada semana. Su vasta experiencia en la élite del fútbol mundial es su principal activo a la hora de comunicarse con su plantilla y ejercer de mentor.

Al explicar las nuevas exigencias del puesto de entrenador, Iniesta dijo a MARCA: "Es un poco más estresante que cuando eres jugador, porque, aunque no intentas controlarlo todo, sí tienes que tener en la cabeza muchos más detalles y escenarios. Pero es genial.

"Es un desafío fantástico que exige un trabajo todavía más estrecho con tu cuerpo técnico y tus jugadores. Sobre todo, intentamos transmitirles y ofrecerles muchas cosas que, por haber sido jugador y haber vivido esas experiencias, no se pueden enseñar en ninguna aula. Esa es una ventaja añadida: poder aportar, comunicar y conectar con los jugadores que tienes delante".