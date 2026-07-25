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Andrea Pirlo será el nuevo seleccionador de Italia tras firmar un contrato de cuatro años
Pirlo firma con la selección italiana
Según Football Italia, Pirlo habría acordado un contrato de cuatro años, valorado en 1,5 millones de euros por temporada, para ser el nuevo seleccionador de Italia. La Gazzetta dello Sport, Sky Sport Italia y Calciomercato apuntan a un comunicado oficial el lunes o martes. La federación optó por Pirlo tras el rechazo de Ancelotti y Guardiola.
- Getty Images Sport
El estratega se pone al frente rápidamente
El fichaje de Pirlo se cerró rápido gracias a su relación con el cuerpo técnico de la federación, donde están sus excompañeros del AC Milan. Aceptó al ser contactado por el director técnico, Paolo Maldini, y por el asesor especial, Leonardo. Además, sus modestas exigencias salariales lo hicieron ideal para la federación, sobre todo comparado con los rumores que apuntaban a que Guardiola pedía 20 millones de euros por temporada.
Las antiguas leyendas lideran la reconstrucción
El nombramiento de Pirlo inicia una nueva etapa en la reorganización técnica de los Azzurri, ahora liderada por Maldini. Antes del anuncio oficial, Pirlo debe rescindir de mutuo acuerdo su contrato con el Dubai United FC, equipo que dirige desde el verano pasado.
- LaPresse
A Pirlo le espera la presentación del martes
La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) se reunirá el martes, posible escenario para presentar a Pirlo. Debe oficializar su nombramiento en ocho semanas, antes del inicio de la Liga de Naciones de la UEFA. El nuevo seleccionador deberá definir una identidad táctica de cara a la clasificación para la Euro 2028 y el Mundial 2030.
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