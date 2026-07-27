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Andrea Pirlo confirma que «ya no es candidato» a seleccionador de Italia tras conocerse sus vínculos con una casa de apuestas
Una cita de ensueño que acaba mal
Pirlo era el favorito para liderar la reconstrucción de los Azzurri tras el rechazo de Guardiola y Ancelotti. Se informó que había acordado un contrato de cuatro años por 1,5 millones de euros por temporada. Sin embargo, la operación fracasó, y la FIGC sigue buscando entrenador. Su candidatura la impulsaron el director técnico de la FIGC, Paolo Maldini, y el asesor Leonardo, interesados en incorporar a su excompañero del AC Milan.
- Getty Images
La polémica sobre las apuestas, explicada
El principal escollo fue el papel de Pirlo como embajador mundial de la empresa rusa de apuestas Fonbet. Dado que Italia aplica una normativa estricta en materia de publicidad y promoción de entidades de juego, su vinculación con dicha empresa suponía un enorme conflicto de intereses para un cargo vinculado al Estado. Pirlo rompió su silencio en un comunicado publicado en las historias de Instagram tras enterarse de que ya no era candidato para el puesto.
«Por respeto a las instituciones, a la federación y a todas las personas implicadas, he optado por guardar silencio hasta ahora», escribió Pirlo. «Sin embargo, tras enterarme anoche de que ya no soy candidato al puesto de seleccionador de la selección italiana, considero necesario aclarar algunos puntos.
En los últimos días he visto con amargura el debate sobre mi nombre y la posibilidad de ser seleccionador de Italia.
A lo largo de mi carrera, primero como jugador y luego como entrenador, siempre he respetado las leyes de los países en los que he trabajado y los contratos que he firmado.
«La colaboración profesional que ha generado polémica surgió durante mi experiencia en los Emiratos Árabes Unidos y es de carácter exclusivamente comercial y deportivo».
Pirlo rechaza cualquier interpretación política de sus vínculos empresariales
El campeón del Mundial 2006 insistió en que su acuerdo comercial no tiene connotaciones políticas y rechazó la interpretación contraria.
Pirlo añadió: «Atribuir un significado político a esta colaboración supone atribuirme convicciones que nunca he expresado y que no comparto... Es lamentable que una decisión basada en motivos deportivos se haya visto rápidamente arrastrada a un debate público que ha acabado atribuyéndome motivos e intenciones que nunca han existido. Mi amor por Italia no depende de un trabajo».
- Getty Images Sport
¿Qué les depara el futuro a los Azzurri?
El fracaso del acuerdo con Pirlo complica a Maldini y a la FIGC. La federación había planeado una reunión interna el martes para anunciar su fichaje, pero ahora debe reiniciar la búsqueda con la Liga de Naciones de la UEFA próxima.
Pirlo, pese a su «amargura», agradeció a Maldini y Leonardo por el respeto y la confianza, y destacó su competencia y amor por el fútbol italiano.
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