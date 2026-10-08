Andrea Conti, nacido en 1994, ex del Atalanta y ex del Milan, cuenta su aventura futbolística y su calvario: una operación de ligamento cruzado mal hecha, una segunda lesión de rodilla y, por último, la retirada con solo treinta años. A continuación, los pasajes más importantes de la entrevista concedida al Corriere della Sera.





Todo empezó con el Atalanta de Gasperini.

"El mejor entrenador que he tenido nunca. Recuerdo la pretemporada con él: nos había machacado. O cuando el día antes de un Inter-Atalanta nos hizo hacer trabajo de fuerza en el gimnasio. Estábamos incrédulos. En el campo, sin embargo, volabas".





Y después de un año, llegó el Milan.

"Me querían el Milan y el Chelsea. Nada más aterrizar en Ibiza para las vacaciones, la llamada de mi agente: “Tienes que venir a Milán para el reconocimiento médico”".



