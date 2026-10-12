La aventura en Cerdeña del jugador de 32 años, llegado procedente del Como en un traspaso definitivo, había empezado, en realidad, de forma positiva: buena actuación en su debut contra el Parma y un doblete ante el Lecce en la segunda jornada. Sin embargo, la grave lesión sufrida el 27 de septiembre de 2025 tras un choque con Josep Martinez (lesión del ligamento cruzado de la rodilla izquierda) lo obligó a permanecer mucho tiempo de baja.

Regresó al campo el 11 de abril de 2026, pero en los siguientes 7 partidos el exjugador del Torino no logró recuperar su lugar en los planes de Fabio Pisacane: disputó solo 5 encuentros y sumó un total de 28 minutos.

Al término del campeonato, las partes habían comenzado a hablar e intercambiar impresiones y expresaron su voluntad de continuar juntas. El acuerdo parecía estar a un paso, pero el resultado de las pruebas médicas llevó al club a dar marcha atrás y dejó al Gallo libre y sin contrato.