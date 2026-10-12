Del infierno deportivo al renacer. El Modena disfruta del regreso al máximo nivel de Andrea Belotti, decisivo en las dos últimas victorias ligueras ante el Empoli y el Verona. Dos triunfos fundamentales para el equipo dirigido por Daniele Galloppa, que ahora ocupa el tercer puesto de la Serie B con 13 puntos, a tres del líder, el Palermo, y a dos del segundo, el Mantova.
El Modena ha sido impulsado en este inicio de temporada precisamente por el Gallo, que ha vuelto a cantar y a brillar tras la difícil campaña que vivió en el Cagliari, marcada por otra grave lesión y que terminó con la no renovación de su contrato y su consiguiente salida del club.