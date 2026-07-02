André Onana firma su salida del Manchester United tras un acuerdo de traspaso de 1,3 millones de libras

Según Daily Mail Sport, Onana ha firmado su cesión al Trabzonspor por otra temporada, con un acuerdo de 1,3 millones de libras. El club turco asumirá la mayor parte de su salario, por lo que no regresará a Carrington este mes. No obstante, no tendrá opción de compra definitiva el próximo verano.

Durante su primera etapa en Turquía disputó 34 partidos, encajó 34 goles en liga, mantuvo la portería a cero en seis ocasiones y ayudó al club a ganar la Copa de Turquía. Este título se suma a su palmarés, que incluye tres Eredivisies con el Ajax, una Copa de Italia con el Inter y una FA Cup con el United en 2024.







