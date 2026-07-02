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André Onana firma su salida del Manchester United tras un acuerdo de traspaso de 1,3 millones de libras
Se ha garantizado el regreso a Turquía
Según Daily Mail Sport, Onana ha firmado su cesión al Trabzonspor por otra temporada, con un acuerdo de 1,3 millones de libras. El club turco asumirá la mayor parte de su salario, por lo que no regresará a Carrington este mes. No obstante, no tendrá opción de compra definitiva el próximo verano.
Durante su primera etapa en Turquía disputó 34 partidos, encajó 34 goles en liga, mantuvo la portería a cero en seis ocasiones y ayudó al club a ganar la Copa de Turquía. Este título se suma a su palmarés, que incluye tres Eredivisies con el Ajax, una Copa de Italia con el Inter y una FA Cup con el United en 2024.
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Historial de traspasos y salida de Old Trafford
Onana se marchó a Turquía en septiembre tras quedar claro que no tenía futuro en Old Trafford. El United prefería una venta para recuperar parte de los 50,2 millones de euros pagados al Inter en 2023.
El portero ya se había labrado una reputación en el Ajax antes de fichar por el Inter de Milán como agente libre en 2022. A pesar de que aún le quedaban dos años de contrato, el United ha decidido no recuperarlo para que compita por un puesto de titular. Prorrogar la cesión mantiene fuera de sus cuentas su salario de 120 000 libras semanales, mientras el club busca refuerzos para mejorar la plantilla.
Lammens consolida su puesto de titular
La salida de Onana consolida a Senne Lammens, quien brilló en su primera temporada en la Premier League. El portero belga fue titular en 32 partidos.
Encajó 39 goles, pero dejó su portería a cero en ocho ocasiones. Sus actuaciones le valieron un lugar en la selección belga para el Mundial. El United, que pagó 21,7 millones de libras al Royal Antwerp por su fichaje, considera la operación un éxito y no ve espacio para otro portero.
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¿Y ahora qué pasa?
Cuando Bélgica termine su participación en el Mundial, Lammens volverá al United para la pretemporada. El equipo se prepara para una temporada emocionante bajo Michael Carrick y ya piensa en la Liga de Campeones. Mientras tanto, Onana se unirá al Trabzonspor con la mira en ganar otro título.