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Andre Onana, descartado por el Manchester United, se quedará cedido en el Trabzonspor una temporada más, ya que el acuerdo está a punto de cerrarse
Se vislumbra una renovación con el Trabzonspor
Según el Daily Mail, el United está cerca de ceder de nuevo a Onana al Trabzonspor para la próxima temporada. El portero camerunés, de 30 años, ya jugó allí tras perder la titularidad ante Lammens.
El portero tuvo una buena temporada 2025-26 y ayudó al club a ganar la Copa de Turquía ante el Konyaspor en mayo. Aunque el United prefiere venderlo para recuperar parte de los 47,2 millones de libras pagados al Inter en 2023, una nueva cesión se ve como la opción más práctica para todos.
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Se evita un reencuentro incómodo en Old Trafford
Devolver a Onana al Trabzonspor evita al United un trance incómodo en la pretemporada. El exguardameta del Ajax conserva una casa cerca de Manchester y le restan dos años de contrato, pero el equipo de Michael Carrick no planea reintegrarlo en Carrington.
Según Mail, su fuerte personalidad y su salario de 120 000 libras semanales lo hacen inadecuado para ser suplente. El United prefiere que siga jugando con regularidad en la Super Lig, donde ya es uno de los favoritos de la afición.
Lammens se consolida como el portero titular del United
El ascenso de Lammens ha transformado la portería de Old Trafford. Fichado por 21,7 millones de libras procedente del Royal Antwerp, fue nombrado «fichaje de la temporada» en la Premier League tras una primera campaña espectacular. Su regularidad y fiabilidad lo han consolidado como portero titular de los Red Devils.
Con Lammens consolidado, el United busca ahora un suplente. Tom Heaton renovó por un año, pero el club sigue a Karl Darlow (Leeds) y Sam Johnstone (Wolves) para reemplazar a Altay Bayindir, quien podría marcharse este verano.
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El United mira al futuro tras volver a la Liga de Campeones.
El United ya planea una nueva era tras la exitosa temporada 2025-2026, en la que acabó tercero en la Premier League y regresó a la Liga de Campeones. Ese gran curso le valió al técnico interino Carrick un contrato indefinido. Por ello, el club mira al futuro y, en vez de dar una segunda oportunidad a jugadores como Onana o Marcus Rashford, apostará por fichajes de alto nivel que garanticen la evolución del equipo.