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Andoni Iraola toma una audaz decisión de selección del Liverpool al dar la titularidad en su debut a Victor Munoz para el choque ante el Nottingham Forest
Iraola comienza su etapa en Anfield
El Liverpool recibe al Forest en Anfield en un esperado partido del sábado a la hora de comer en la Premier League. El encuentro es una ocasión histórica, ya que supone el primer partido en casa de Iraola al frente del Liverpool desde que asumió el cargo de entrenador.
Oliver Glasner viaja a Merseyside con su Forest mientras ambos clubes buscan coger impulso en el arranque de la nueva campaña en la máxima categoría. Los locales comenzaron la temporada el pasado fin de semana con un sufrido empate 2-2 ante el Newcastle. Iraola estará decidido a lograr su primera victoria oficial y dar a la afición de Anfield un motivo para celebrar.
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Muñoz entra de inicio mientras Gakpo se queda
En una decisión valiente, Iraola ha dado a Munoz un puesto como titular en el ataque del Liverpool. El delantero entra en el equipo en lugar de Rio Ngumoha, que pasa al banquillo. Además, Cody Gakpo también mantiene su sitio en el once inicial pese a la incertidumbre que sigue rodeando su futuro.
El neerlandés está despertando actualmente un fuerte interés por parte del Tottenham, pero sigue siendo una pieza clave para el Liverpool hoy. Gakpo y Munoz formarán una temible línea de ataque junto a Florian Wirtz y Alexander Isak, lo que promete una gran amenaza ofensiva para los locales.
Ajustes defensivos y problemas de lesiones
En defensa, el joven central Jeremy Jacquet, muy bien valorado, ha mantenido su lugar en el once inicial. Forma pareja con el capitán Virgil van Dijk en el centro de la zaga, mientras que Ronald Araujo, fichado como cedido, ha tenido que conformarse con un puesto en el banquillo.
El Liverpool atraviesa actualmente un periodo complicado por las lesiones de jugadores clave. El delantero Hugo Ekitike sigue avanzando en su rehabilitación después de sufrir una grave lesión en el tendón de Aquiles el pasado mes de abril. Mientras tanto, la línea defensiva está mermada. Joe Gomez sigue de baja por un problema muscular, mientras que Giovanni Leoni y Conor Bradley continúan recuperándose de sus problemas de rodilla.
- AFP
Once inicial
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Munoz, Wirtz, Gakpo; Isak
Nottingham Forest (3-4-2-1): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Aina, McAtee, Schlager, Williams; Ndoye, Gibbs-White; Jesus
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