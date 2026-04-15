Andoni Iraola tiene una oferta del Crystal Palace, aunque un club de la Bundesliga busca seducir al técnico saliente del Bournemouth con un proyecto a largo plazo

Según el medio alemán «kicker», el Bayer Leverkusen ha incluido al técnico de 43 años en su lista de candidatos. El club de la Bundesliga busca reemplazar a Kasper Hjulmand ante las dudas sobre su continuidad. Iraola deja al Bournemouth en una buena posición, ya que el club ocupa actualmente el 11.º puesto de la Premier League. Esta temporada ha sumado 10 victorias y 15 empates en 34 partidos, para un total de 45 puntos. Al despedirse, afirmó: «Ha sido un honor entrenar al AFC Bournemouth y estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Doy las gracias a los jugadores, al cuerpo técnico y a Bill, que han hecho mi estancia aquí muy especial».