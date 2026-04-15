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Andoni Iraola tiene una oferta del Crystal Palace, aunque un club de la Bundesliga busca seducir al técnico saliente del Bournemouth con un proyecto a largo plazo
El Crystal Palace se adelanta en la pugna por el entrenador español
Según Marca, el Palace ha contactado a Iraola con una oferta lucrativa para dirigir al club londinense. El técnico español confirmó hace poco su salida de la costa sur al final de la temporada, lo que despertó gran interés en Europa. Los Eagles, que buscan reemplazar a Oliver Glasner, le ofrecieron un contrato multimillonario y un proyecto a largo plazo. Creen que su estilo táctico agresivo encaja con la plantilla, y la distancia de menos de 150 kilómetros entre ambos clubes le brinda continuidad en Inglaterra.
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El Leverkusen sigue de cerca la situación como opción alternativa
Según el medio alemán «kicker», el Bayer Leverkusen ha incluido al técnico de 43 años en su lista de candidatos. El club de la Bundesliga busca reemplazar a Kasper Hjulmand ante las dudas sobre su continuidad. Iraola deja al Bournemouth en una buena posición, ya que el club ocupa actualmente el 11.º puesto de la Premier League. Esta temporada ha sumado 10 victorias y 15 empates en 34 partidos, para un total de 45 puntos. Al despedirse, afirmó: «Ha sido un honor entrenar al AFC Bournemouth y estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Doy las gracias a los jugadores, al cuerpo técnico y a Bill, que han hecho mi estancia aquí muy especial».
Los factores financieros influyen en la carrera directiva
El Leverkusen se beneficiará de que este prestigioso entrenador quede libre al terminar su contrato. Contrasta con su otra opción, Fabian Hurzeler. Para fichar a Hurzeler del Brighton habría que pagar más de 10 millones de euros de indemnización, mientras que el Palace podría invertir hasta 15 millones en sus objetivos. Los directivos del Leverkusen creen que la filosofía de Hurzeler encaja mejor con su estilo de juego, aunque el club londinense muestra menos reparos tácticos y dispone de la solidez financiera necesaria para inversiones cuantiosas.
- AFP
Las decisiones futuras dependen de este entrenador tan cotizado
Al terminar la temporada, el entrenador debe elegir entre quedarse en Inglaterra o aceptar un reto en el extranjero. El Crystal Palace aguarda su respuesta a su oferta, y el Leverkusen evalúa opciones antes de presentar una propuesta. Mientras, el Bournemouth acelerará la búsqueda de un sucesor.