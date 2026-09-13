Después de actuar por la banda derecha durante el triunfo europeo de entre semana, el francés fue desplazado a la izquierda para su debut completo en la Premier League. Iraola no tardó en descartar cualquier insinuación de que sus extremos estén ligados a un solo lado del campo, y subrayó un enfoque táctico fluido. Se espera que el ex del PSG sea un arma versátil en el arsenal del Liverpool a lo largo de la temporada, ya que

Al abordar la decisión concreta de mover a Barcola, Iraola explicó: "Creo que lo he dicho muchas veces, tenemos cuatro extremos y probablemente antes de la temporada todo el mundo habría dicho que teníamos más extremos izquierdos que extremos derechos porque han jugado más ahí. Todos los extremos jugarán por la derecha y por la izquierda, dependiendo de los emparejamientos, dependiendo de dónde creamos que van a ser más peligrosos, dependiendo a veces de las exigencias defensivas, dependiendo de lo que sintamos, de lo que analicemos. Creo que Bradley, creo que todos, los cuatro, ya han jugado en ambos lados y va a ser así toda la temporada".