Andoni Iraola se pronuncia sobre el futuro de Harvey Elliott en el Liverpool tras su «extraña» cesión al Aston Villa

Iraola ha abierto la puerta a Elliott para que reavive su carrera en el Liverpool tras una temporada «extraña» lejos de Anfield. El técnico español, que dirige el equipo tras el despido de Arne Slot, ha elogiado la actitud del centrocampista desde su regreso anticipado para la pretemporada.

«Sin duda», afirmó Iraola al ser preguntado por el futuro del jugador de 23 años en Anfield. «Harvey está con nosotros, llega con muchas ganas, se pondrá a punto y tendrá su oportunidad en la pretemporada; le necesitaremos». Sus palabras marcan un cambio de tono respecto al anterior régimen y ofrecen esperanza a un jugador cuya carrera parecía estancada hace apenas unos meses.



