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Andoni Iraola rompe su silencio sobre su próximo destino antes de dejar el Bournemouth, en medio de rumores que lo vinculan con el Crystal Palace y La Liga
Iraola aclara los motivos de su marcha del Bournemouth
El martes se anunció oficialmente la salida del entrenador de 43 años, poniendo fin a tres exitosos años en el Vitality Stadium. Aunque su contrato vence este verano y se rumorea que el Crystal Palace le ofreció un contrato multimillonario, Iraola negó que su partida se deba a un acuerdo previo.
«La decisión no tuvo que ver con ningún otro club. No ha habido ningún otro club involucrado, se trataba de continuar aquí o no continuar aquí», declaró, desmintiendo los rumores de un cambio inmediato.
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Hay incertidumbre sobre su próximo destino.
Pese a llevar a los Cherries al noveno puesto la temporada pasada y a que el equipo esté undécimo a seis jornadas del final, el técnico aún no sabe qué hará.
«No sé qué haré la próxima temporada: si entrenaré a un club, a una selección, si seguiré en este continente o si me tomaré un descanso. No tengo ni idea», explicó. «No tengo prisa por decidirlo. Ahora solo pienso en estos seis partidos; luego ya veremos».
El final de un viaje especial por la costa sur
En vísperas del clave partido del sábado ante el Newcastle, el entrenador saliente admitió que marcharse del Bournemouth le resulta muy duro.
«Ha sido una decisión que me ha llevado mucho tiempo tomar, no ha sido una decisión clara», señaló. «Durante todo este proceso, esta temporada, he estado hablando con el club sobre la situación; ellos eran muy conscientes de que esto podía pasar. No hay una sola razón. Me voy porque no quiero arriesgar la satisfacción de estas tres temporadas; imaginar una cuarta o una quinta es más difícil. Los seres humanos nos cansamos de repetir las mismas fases, así que elegí que este era el momento adecuado para terminar este viaje tan especial.
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Elegir a un sucesor para la próxima campaña
Mientras Iraola se prepara para marcharse, el Bournemouth ya planifica el futuro. Todo indica que nombrará a Marco Rose, exentrenador del RB Leipzig, como su sustituto. Iraola valorará las ofertas que recibe de toda Europa antes de decidir su próximo destino como entrenador.