AFP
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Andoni Iraola rompe su silencio sobre el fallido traspaso de Cody Gakpo al Manchester City mientras el delantero del Liverpool brilla en la victoria ante el Ipswich
Gakpo se queda tras el drama de última hora
Gakpo estuvo muy vinculado con una salida de Anfield en la recta final del mercado de fichajes de verano. El Tottenham Hotspur mostró inicialmente interés, pero el Manchester City les adelantó rápidamente como principal favorito para hacerse con el delantero. Gakpo incluso había dado luz verde a un cambio al Etihad Stadium antes de que la operación acabara frustrándose.
El traspaso terminó por caerse porque el Liverpool no pudo asegurar a tiempo un sustituto adecuado. Pese a la distracción fuera del campo, Gakpo ha disfrutado de un inicio de temporada estelar a las órdenes de Iraola.
El internacional neerlandés vio puerta en la jornada inaugural y dio una asistencia contra el Nottingham Forest. Continuó con su impresionante estado de forma al asistir dos veces a Alexander Isak durante el triunfo por 2-0 del viernes sobre el Ipswich, demostrando su valor continuo para la plantilla.
Iraola y Van Dijk piden más
Iraola está encantado con la forma en que el atacante ha gestionado la situación y subraya que se mantuvo una comunicación abierta durante todo el mercado de fichajes. El técnico del Liverpool valora la versatilidad de Gakpo en todo el frente de ataque e insiste en que el jugador sabe exactamente lo mucho que le valora el cuerpo técnico.
«No tengo ninguna duda con Cody. Ha estado muy bien durante toda la pretemporada, ha empezado muy bien esta temporada, aportando números», dijo Iraola después del partido contra el Ipswich. «Cody sabe cuánto le valoramos, creo que no hay ninguna duda. Le valoro muchísimo.
«Hoy otra vez, después de las dos asistencias, acaba [el partido] de 9 para ayudarnos a cerrar el partido. Creo que es bueno tener a Cody porque puede jugar en las tres posiciones de arriba y tenerle así en este inicio de temporada es bueno».
Iraola dijo antes del partido: «Mi relación con Cody ha sido muy sincera desde el principio. Siempre fue consciente de la situación en el mercado, estábamos hablando constantemente».
El capitán del club, Virgil van Dijk, se hizo eco de las palabras de su entrenador y destacó la importancia constante de Gakpo para el equipo. El defensa elogió la reacción de su compatriota al traspaso fallido.
«Obviamente, dije antes de que se cerrara el mercado de fichajes que es importante para nosotros y también lo será para nosotros esta temporada», explicó Van Dijk. «Y lo ha vuelto a demostrar hoy. La semana pasada también con las asistencias, y también durante los últimos dos años. Así que, que siga así».
La competencia eleva el nivel arriba
Gakpo tiene ahora garantizado seguir en Merseyside hasta que se abra el mercado de invierno en enero. Lejos de lamentarse por la oportunidad perdida en Mánchester, parece muy motivado para afianzar su puesto como titular en una parcela ofensiva con una competencia feroz.
Iraola ha advertido de que los minutos no están garantizados para nadie, y señaló la enorme calidad ofensiva del Liverpool en Bradley Barcola, Rio Ngumoha y Victor Munoz como jugadores capaces de apretar a las estrellas del primer equipo. El técnico cree que esta rivalidad interna elevará el nivel de rendimiento de toda la plantilla en los próximos meses.
"Le voy a exigir, obviamente, porque también hay una fuerte competencia por los minutos", señaló Iraola. "A veces serán titulares, a veces saldrán desde el banquillo, a veces no jugarán. Pero creo que esta competencia va a ser buena para todos ellos".
- Getty Images Sport
Construyendo la sociedad con Isak
Con su futuro inmediato ya resuelto, el foco de Gakpo se centra ahora en seguir desarrollando su incipiente entendimiento sobre el campo con Isak, el fichaje récord del Liverpool. La dupla se entendió de forma devastadora ante el Ipswich, y seguir construyendo esa química será crucial para las aspiraciones ofensivas del Liverpool a medida que se intensifica el calendario.
Hablando sobre su asociación en evolución, Gakpo reconoció el potencial de una combinación prolífica. "Ojalá podamos darnos asistencias muchas veces, así que ahora me debe unas cuantas asistencias", bromeó el extremo, dejando entrever el buen ambiente en el vestuario mientras el Liverpool busca ganar impulso.
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