AFP
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Andoni Iraola responde a quienes tacharon de «desastre» a Bradley Barcola tras su espectacular triplete ante el Liverpool
Acallando a los escépticos
Barcola respondió con contundencia a quienes le criticaron al principio al firmar un espectacular triplete en la victoria del Liverpool por 6-3 en la Champions League ante el LASK el miércoles. El extremo francés de 24 años había sido cuestionado tras un inicio discreto de su etapa en Anfield, pero sus tres goles en Austria recordaron su enorme calidad.
Su actuación decisiva le valió el premio al Jugador de la Semana de la UEFA. El exjugador del Paris Saint-Germain elevó su cuenta a tres goles en siete partidos entre todas las competiciones esta temporada, demostrando que puede ser un jugador decisivo para el Liverpool.
- Getty Images Sport
Iraola pide perspectiva
Antes de los partidos del Liverpool de este fin de semana, el entrenador Iraola salió rápidamente en defensa de Barcola frente a las críticas negativas prematuras. El técnico español destacó lo volubles que son las opiniones en el fútbol moderno y pidió a los aficionados que tuvieran una visión más amplia de la adaptación del delantero.
«Así es el fútbol. Ganas un partido y eres buenísimo; juegas un mal partido y eres un desastre», explicó Iraola a los periodistas. «A Bradley le pasa lo mismo que a cualquiera que trabaje en el fútbol. Hay que acostumbrarse».
Forjando vínculos en Anfield
Iraola también señaló un factor atenuante clave para explicar las dificultades iniciales de Barcola: no pudo hacer una pretemporada completa con sus nuevos compañeros. El entrenador sigue plenamente convencido de que el extremo mejorará a medida que se compenetre más con ellos sobre el terreno de juego.
«Hay que analizar su participación en el partido con más perspectiva», añadió el técnico del Liverpool. «Todavía es muy pronto, sobre todo porque no disputó ni un solo minuto durante la preparación. Cuanto más juegue con nosotros y con sus compañeros, más mejorará».
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¿Qué le espera a Barcola?
Con la confianza plenamente recuperada, el jugador de 24 años estará deseando trasladar su buen momento en la Champions League a la Premier League, mientras el Liverpool busca ganar impulso. El equipo de Anfield visitará el sábado al Brentford en el Gtech Community Stadium en un partido de la Premier League.
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