Andoni Iraola responde a quienes tacharon de «desastre» a Bradley Barcola tras su espectacular triplete ante el Liverpool

Barcola respondió con contundencia a quienes le criticaron al principio al firmar un espectacular triplete en la victoria del Liverpool por 6-3 en la Champions League ante el LASK el miércoles. El extremo francés de 24 años había sido cuestionado tras un inicio discreto de su etapa en Anfield, pero sus tres goles en Austria recordaron su enorme calidad.

Su actuación decisiva le valió el premio al Jugador de la Semana de la UEFA. El exjugador del Paris Saint-Germain elevó su cuenta a tres goles en siete partidos entre todas las competiciones esta temporada, demostrando que puede ser un jugador decisivo para el Liverpool.