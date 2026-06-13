Andoni Iraola inicia su reorganización tras la destitución del cuerpo técnico de Arne Slot por parte del Liverpool

Hulshoff y Peeters llegaron con Slot en verano de 2024 y fueron clave en la primera temporada que culminó con el vigésimo título de liga inglesa del Liverpool. Van Bronckhorst se unió como asistente, aportando experiencia directiva. El club les agradeció su labor en un comunicado.

«Tras la salida de Slot como entrenador el mes pasado, los tres dejan sus cargos. Todo el LFC agradece a Sipke, Ruben y Gio sus esfuerzos y contribuciones y les desea lo mejor», declaró el club.