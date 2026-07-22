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Andoni Iraola habla del futuro de Alexis Mac Allister, vinculado con el Real Madrid, y revela las prioridades de fichajes del Liverpool
Respuesta a los rumores sobre Mac Allister
A Mac Allister le quedan dos años de contrato, pero suena como posible fichaje del Madrid. Iraola ha dejado clara su postura y ha elogiado el impacto del centrocampista en Merseyside.
Tras una temporada intensa en la que llegó a la final del Mundial con Argentina, el jugador se reincorporará al Liverpool tras el parón. «Alexis fue uno de nuestros mejores jugadores la temporada pasada y hizo un gran Mundial», afirmó Iraola. «Es normal que otros clubes se fijen en nuestros futbolistas, pero yo quiero retenerlos. De hecho, tengo más ganas de fichar nuevos jugadores que de quedarme con los que ya tenemos».
- AFP
Iraola señala las necesidades «evidentes» en materia de fichajes
Aunque la prioridad es retener a los jugadores clave, Iraola admitió la «evidente» necesidad de fichar tras las salidas de Mohamed Salah, Andy Robertson e Ibrahima Konaté, que han dejado grandes vacíos en la plantilla.
La búsqueda de un extremo es la prioridad del equipo de fichajes. Iraola admitió: «Es difícil dar una cifra. Con el mercado abierto, hay que estar atento a opciones que mejoren la plantilla.
«Hay situaciones evidentes en las que necesitamos fichar jugadores. Un extremo, por ejemplo: sin duda necesitamos fichar a un extremo, pero hay otras situaciones en las que tendremos que analizar qué ofrece el mercado, cuál es el coste y cómo valoramos también a los jugadores que ya tenemos».
Gestión de la lista de lesionados
Además de buscar un extremo, el entrenador del Liverpool analiza la profundidad de su plantilla, afectada por lesiones persistentes. Iraola indica que su estrategia en las semanas que quedan de mercado dependerá de la rapidez con la que algunos jugadores vuelvan a entrenar al 100 %.
«Tenemos algunas posiciones complicadas con jugadores lesionados en los que confiamos, pero no es la situación ideal, así que dependerá de muchos factores», explicó el entrenador.
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Preparativos de pretemporada en Estados Unidos
Los Reds están en Estados Unidos para su gira de pretemporada de la Premier League, un momento clave para que Iraola aplique su filosofía e integre a los nuevos fichajes Jeremy Jacquet y Víctor Muñoz. La gira permite a la plantilla ganar ritmo de partido y al cuerpo técnico evaluar el nivel de los jóvenes antes de decidir nuevas incorporaciones. En Estados Unidos enfrentarán al Sunderland, al Leeds United y al Wrexham. Aún se desconoce cuándo regresará Mac Allister al grupo para iniciar la preparación de la nueva temporada.
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