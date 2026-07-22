A Mac Allister le quedan dos años de contrato, pero suena como posible fichaje del Madrid. Iraola ha dejado clara su postura y ha elogiado el impacto del centrocampista en Merseyside.

Tras una temporada intensa en la que llegó a la final del Mundial con Argentina, el jugador se reincorporará al Liverpool tras el parón. «Alexis fue uno de nuestros mejores jugadores la temporada pasada y hizo un gran Mundial», afirmó Iraola. «Es normal que otros clubes se fijen en nuestros futbolistas, pero yo quiero retenerlos. De hecho, tengo más ganas de fichar nuevos jugadores que de quedarme con los que ya tenemos».







