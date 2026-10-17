AFP
Traducido por
Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, da noticias preocupantes sobre las lesiones de Dominik Szoboszlai y Jeremie Frimpong tras la victoria ante el Brentford
El Liverpool sufre un doble revés por lesiones
Tras el trabajado triunfo del sábado por 2-1 ante el Brentford, el Liverpool ha sufrido un importante doble contratiempo por lesiones. En declaraciones a los medios tras el partido, el entrenador Iraola admitió que el club no podrá contar con Szoboszlai ni con Frimpong durante un tiempo. Szoboszlai solo aguantó 32 minutos del encuentro de la Premier League tras sufrir una recaída de una lesión en los isquiotibiales que le había impedido disputar los dos partidos anteriores. Frimpong, que entró como suplente al descanso, apenas estuvo siete minutos sobre el césped antes de tener que abandonar el campo.
- AFP
Iraola explica la delicada situación de la plantilla
El exigente calendario de partidos ha pasado factura a la plantilla, e Iraola ha explicado las difíciles decisiones que debe tomar respecto al estado físico de los jugadores. «Creo que estamos en una situación muy delicada», explicó Iraola. «Veníamos de jugar un partido de Champions League fuera de casa dos días antes, llegamos [a casa] tarde por la noche y probablemente sin haber tenido una recuperación adecuada. Tienes dudas entre los jugadores que ya han sido titulares en dos partidos y están muy cansados, y los que se están recuperando de lesiones, pero de los que probablemente no estás seguro al 100 %».
Problemas distintos para dos piezas clave
Al abordar las dos bajas, el entrenador señaló que se deben a circunstancias distintas. «Fueron casos diferentes. Dom volvió a notar la misma lesión, no es una lesión nueva y probablemente no se había recuperado lo suficiente, así que necesitaremos más tiempo con él. Lo de Jeremie fue algo nuevo; creo que acabó con calambres el otro día [contra el LASK]», declaró Iraola. Y añadió: «Le di entrada porque, al jugar contra diez, pensé que podía aportarnos más que Ronald en ataque. Después, valoro mucho lo que hizo Victor como lateral derecho, estuvo muy bien. Pero sí, eso significa que perderemos a Dom y a Jeremie durante un tiempo».
- Getty Images Sport
¿Qué le espera ahora al Liverpool?
El Liverpool tendrá que afrontar una serie de partidos complicados sin los dos lesionados. El martes recibirá al Villarreal en la Champions League, donde suma seis puntos de seis posibles en la clasificación general. Tras su compromiso europeo, recibirá al Brighton en Anfield en la Premier League.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias