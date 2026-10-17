El exigente calendario de partidos ha pasado factura a la plantilla, e Iraola ha explicado las difíciles decisiones que debe tomar respecto al estado físico de los jugadores. «Creo que estamos en una situación muy delicada», explicó Iraola. «Veníamos de jugar un partido de Champions League fuera de casa dos días antes, llegamos [a casa] tarde por la noche y probablemente sin haber tenido una recuperación adecuada. Tienes dudas entre los jugadores que ya han sido titulares en dos partidos y están muy cansados, y los que se están recuperando de lesiones, pero de los que probablemente no estás seguro al 100 %».