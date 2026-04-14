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Andoni Iraola dejará el Bournemouth este verano, lo que ha alertado a los rivales de la Premier League
El fin de una era en la costa sur
El club confirmó que Iraola dejará el Bournemouth al terminar su contrato esta temporada. Su salida pone fin a una etapa de transformación para los Cherries, que bajo su mando se convirtieron en uno de los equipos más atractivos de la máxima categoría inglesa.
Según The Athletic, el club negoció durante 15 meses para retenerlo y, aunque lamenta su marcha, respeta la decisión y mantiene una buena relación con el técnico. Pese a la salida, el Bournemouth está en una posición cómoda: es 11.º en la Premier League y lleva 12 partidos sin perder.
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«Ha sido un honor»
Iraola declaró: «Ha sido un honor entrenar al AFC Bournemouth y estoy orgulloso de lo logrado. Gracias a los jugadores, al cuerpo técnico y a Bill por hacer especial mi estancia. Creo que es el momento adecuado para dejar el cargo, pero siempre guardaré un gran recuerdo de este club».
El presidente del Bournemouth, Bill Foley, añadió: «Andoni ha sido clave en el rumbo del club las últimas tres temporadas. Aportó intensidad, innovación y una filosofía clara que elevó al AFC Bournemouth dentro y fuera del campo. Estamos muy agradecidos por su liderazgo y guardaremos grandes recuerdos de todo lo logrado juntos».
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Los rivales de la Premier League se interesan por Iraola
Según The Athletic, Iraola es objetivo del Crystal Palace tras confirmar Oliver Glasner que dejará el club londinense al final de la temporada. El Palace busca un nuevo enfoque táctico y considera que el estilo agresivo del español encaja con su plantilla.
En marzo de 2025 el Tottenham intentó ficharlo y habría pagado su cláusula de 10 millones de libras (13 millones de dólares), pero finalmente contrató a Thomas Frank tras cesar a Ange Postecoglou en junio. El Athletic de Bilbao sonó como opción tras la salida de Ernesto Valverde, pero ahora se descarta. También se le ha relacionado con el Manchester United, que aún duda sobre la continuidad de Michael Carrick.
Comienza la búsqueda de un sucesor
Según The Athletic, Kieran McKenna, del Ipswich Town, está en la lista del Bournemouth como posible sustituto de Iraola. El Ipswich, que lucha por ascender a la Premier League, quiere retenerlo, pero el técnico norirlandés tiene una cláusula de rescisión en su contrato.
Iraola llegó en junio de 2023 procedente del Rayo Vallecano y en su primera temporada acabó 12.º; el curso pasado fue 9.º, a nueve puntos de Europa. Ahora, con el equipo a solo dos puntos de los puestos europeos, podría marcharse por todo lo alto.