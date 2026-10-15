Andoni Iraola da una pista importante sobre el regreso de tres jugadores del Liverpool para el partido contra el Brentford

Iraola ha dado noticias alentadoras sobre el estado físico de Cody Gakpo, Alexander Isak y Dominik Szoboszlai. Los tres jugadores, piezas importantes del Liverpool, se han perdido los dos últimos partidos del equipo tras sufrir diversas molestias con sus respectivas selecciones durante los parones internacionales de septiembre y octubre. Sus ausencias han puesto a prueba la profundidad de la plantilla en un tramo cargado de partidos.

En la rueda de prensa previa al partido del jueves, preguntaron al técnico español si los tres podrían jugar en la próxima visita al Gtech Community Stadium. «Es pronto para decirlo, todavía nos queda el entrenamiento de mañana», declaró Iraola en la web oficial del club. «Evidentemente, anoche no estaban listos [contra el LASK]. Tenemos que esperar y ver. Creo que aún es muy pronto, pero, igual que dije que no estaban disponibles para los partidos anteriores, esta vez dejo abierta la posibilidad, sí».