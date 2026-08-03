Los aficionados del Liverpool contuvieron la respiración en los últimos compases de su derrota por 4-2 ante el Leeds United en un amistoso de pretemporada en Chicago, ya que Frimpong se convirtió en la última preocupación defensiva del club. El carrilero, que ha sido una pieza clave en la preparación veraniega del Liverpool, se vio obligado a abandonar el terreno de juego cuando quedaban aproximadamente 15 minutos.

Al abordar la situación inmediatamente después del pitido final, Iraola se apresuró a aclarar que el cambio fue más una medida de precaución que una respuesta a un problema médico importante. En declaraciones a LFCTV, el técnico del Liverpool ofreció una actualización alentadora sobre el estado del defensa. «Jeremie pidió el cambio; no creo que sea una lesión», explicó Iraola. «Creo que fue solo una sobrecarga y creo que no está lesionado. En ese sentido, no creo que hayamos perdido a nadie».