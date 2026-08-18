El Liverpool ha dado un paso de gigante para asegurarse a uno de los jóvenes talentos más ilusionantes de Europa después de acordar las condiciones económicas de un contrato de cinco años con Mbaye, extremo del PSG, según Fabrice Hawkins, de RMC Sport. El internacional senegalés de 18 años se ha convertido en un objetivo prioritario para el entrenador Andoni Iraola, que busca añadir aún más velocidad y juventud al ataque del club de Merseyside tras la llegada previa de Victor Munoz procedente de Osasuna.

El joven, muy bien valorado, que también ha despertado el interés del gigante alemán Bayer Leverkusen, tendría como prioridad dar el salto a la Premier League. Mbaye disputó 29 partidos con el equipo de Luis Enrique la pasada temporada y marcó tres goles, pero le ha costado tener minutos con regularidad por detrás de jugadores como Ousmane Dembele y Khvicha Kvaratskhelia.



