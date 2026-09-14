Iraola ha confirmado oficialmente que Mamardashvili será titular ante el Tottenham en la Copa de la Liga, lo que supone un cambio significativo en la portería del Liverpool. Aunque Alisson Becker ha sido el indiscutible número uno, el brasileño tendrá descanso el martes por la noche. Iraola, que ya había seguido al guardameta georgiano durante su etapa en La Liga, expresó una enorme confianza en las capacidades del jugador de 25 años pese a su falta de minutos hasta ahora esta temporada.

La decisión de rotar llega después de un calendario agotador que llevó al Liverpool a jugar dos partidos en solo cuatro días. «Creo que hay pocas dudas sobre Ali; lo ha demostrado y está jugando muy bien», explicó Iraola. «También valoro muchísimo a Giorgi, lo conozco de sus años en España. Le dije que intentamos ficharlo para el Bournemouth antes de que yo llegara aquí, y para mí es un muy buen portero. Va a jugar de inicio mañana».