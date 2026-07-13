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Andoni Iraola confirma que el Liverpool trabaja duro para fichar a más jugadores este verano, tras las incorporaciones de Víctor Muñoz y Jeremy Jacquet
Iraola exige más fichajes para Anfield
Iraola presentó el lunes en el Centro de Entrenamiento AXA su proyecto para el Liverpool. Con la pretemporada ya en marcha, el exentrenador del Bournemouth admitió que, pese a los fichajes de Munoz y Jacquet, aún necesita más refuerzos.
Reconoció que, aunque Muñoz y Jacquet ya han reforzado la plantilla, el trabajo está lejos de terminar. «Hemos fichado a dos jugadores, pero necesitamos más. Como entrenador, egoístamente, quiero que estén aquí desde el primer día, pero sabemos que no funciona así; estamos trabajando duro para conseguir esos fichajes», declaró Iraola a los periodistas.
- Getty Images Sport
Participación activa en la estrategia de selección de personal
Iraola no espera pasivamente a que el director deportivo fiche; participa para asegurar los perfiles adecuados. Quiere integrar a los nuevos cuanto antes, aunque el mercado de verano y los torneos internacionales retrasan los fichajes secundarios.
Y, para dejar claro su implicación, añadió: «Obviamente, también estoy intentando ayudar [con los fichajes]».
Establecer relaciones con la plantilla actual
Más allá del mercado de fichajes, Iraola se ha centrado en sentar las bases internas en el Kirby. Ha revelado que ya ha hablado con miembros clave de su plantilla, incluidos los que han jugado el Mundial 2026. Su objetivo es crear un ambiente positivo que permita al talento de élite prosperar bajo su sistema táctico.
«Hablé con los jugadores durante el Mundial, sobre todo con los que quedaron eliminados y estaban de vacaciones; no quería molestarles durante el torneo, pero mantuvimos conversaciones muy positivas», explicó Iraola. «Aproveché estas semanas previas al inicio de los entrenamientos para hablar con mucha gente que trabaja aquí a diario. Son ellos quienes crean un buen ambiente para que nuestros jugadores puedan rendir al máximo».
- AFP
Los preparativos de pretemporada cobran impulso
La pretemporada comenzó el martes y varias estrellas ya se entrenan. Dominik Szoboszlai, Joe Gómez y Jeremie Frimpong liderarán las primeras sesiones, clave para que Iraola pruebe sus ideas antes de que se reúna toda la plantilla a finales de mes. Mientras el Liverpool se prepara para su gira por Estados Unidos, el equipo de fichajes trabaja en los refuerzos que Iraola solicita.
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