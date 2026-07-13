Iraola presentó el lunes en el Centro de Entrenamiento AXA su proyecto para el Liverpool. Con la pretemporada ya en marcha, el exentrenador del Bournemouth admitió que, pese a los fichajes de Munoz y Jacquet, aún necesita más refuerzos.

Reconoció que, aunque Muñoz y Jacquet ya han reforzado la plantilla, el trabajo está lejos de terminar. «Hemos fichado a dos jugadores, pero necesitamos más. Como entrenador, egoístamente, quiero que estén aquí desde el primer día, pero sabemos que no funciona así; estamos trabajando duro para conseguir esos fichajes», declaró Iraola a los periodistas.







