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Ander Herrera, exjugador del Manchester United, explica su decisión de jugar gratis en el club de su infancia, el Real Zaragoza
Volver a casa para ayudar
Herrera juega actualmente sin recibir remuneración tras regresar al Zaragoza, el club de su infancia. El futbolista de 37 años volvió por motivos emocionales para ayudar al equipo español a afrontar su etapa en la tercera categoría. Herrera obtuvo ingresos considerables durante sus cinco años en Old Trafford y después ganó varios millones más en el Paris Saint-Germain.
De vuelta al club en el que comenzó su carrera, el español dona íntegramente su salario semanal de 5.500 libras a la fundación de la entidad. Su regreso llega en un momento crítico para el Zaragoza, ganador de seis Copas del Rey. El club dejó el fútbol profesional en mayo tras una década de problemas económicos y controversias legales.
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Devolviendo algo a sus raíces
En una entrevista en el canal de YouTube Rio Ferdinand Presents, Herrera explicó por qué se ofreció a jugar gratis. Cree que le debe toda su carrera al equipo que le dio su primera oportunidad.
«Tengo mucho que agradecer a este club, a esta gente», explicó Herrera. «Porque, sin el Real Zaragoza, probablemente nunca habría sido futbolista profesional. Y ahora, en un momento difícil para el club, creo que todos nosotros, los aficionados, tenemos la responsabilidad de ayudar al equipo y al club».
El centrocampista añadió que lo que había conseguido hasta entonces le facilitó la decisión económica: «Me siento muy orgulloso de lo que he logrado en el fútbol y también en lo económico. Así que no necesito el dinero. Quería jugar gratis».
Impulsado por la pasión y el orgullo
Herrera expresó su firme deseo de devolverle algo al fútbol y dejar un legado duradero antes de colgar las botas. Considera su regreso a su ciudad natal un deber nacido del amor, no un trabajo.
«Creo que también tenemos que devolverle algo al fútbol, ¿sabes? Quería hacerlo porque no solo soy futbolista profesional, también soy aficionado al fútbol y me encanta lo que hago», dijo Herrera. «Y algún día, probablemente pronto, cuando me retire, quiero sentirme orgulloso de lo que he hecho durante mi carrera».
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Luchando por el ascenso
La apuesta parece estar dando sus frutos sobre el terreno de juego en este inicio de temporada. El Real Zaragoza lidera actualmente el grupo B de Primera Federación tras sumar cinco victorias en sus primeros siete partidos. Herrera se centrará en mantener esa buena racha mientras la plantilla busca regresar de inmediato a las categorías superiores. Cada resultado positivo acerca un paso más al club a dejar atrás sus problemas fuera del campo.
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