Ancelotti y las victorias in extremis, incluso contra Brasil en el Mundial: calma, reacción tras el gol y cambios decisivos, también en esta ocasión

La federación brasileña apostó por él por su vasta experiencia y su capacidad para decidir en el momento clave sin dejarse influir por el entorno. Bajo presión, el seleccionador de Brasil rinde al máximo y, como en un famoso meme, no se deja impresionar. Así logró títulos con el Milan y las Champions con el Real Madrid.





En el descanso, tras un primer tiempo complicado, Ancelotti dio un giro al equipo: sacó a Paquetá, metió a Endrick y modificó el sistema. Sufrir, no jugar bien a veces, pero, de una forma u otra, ganar. Lo hizo a menudo con el Real Madrid y lo repitió con Brasil. Nada nuevo para él: las cámaras lo mostraron sereno cuando Martinelli marcó el 2-1, como si ya esperara el gol.





Todo bajo control, incluso el caso Neymar: el técnico reconoció que lo habría cambiado alrededor del minuto 60 de no haber llegado el empate. Una vezmás, victoria in extremis, como contra el Milan o el Real Madrid.