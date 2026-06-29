Ancelotti y las victorias in extremis, incluso contra Brasil en el Mundial: calma, reacción tras el gol y cambios decisivos, también en esta ocasión

Carlo Ancelotti lo ha vuelto a hacer. A sus 67 años, el seleccionador de Brasil ha ganado su primer partido de eliminatoria desde que dirige a los «verde y oro», y lo ha hecho a su manera. Ignoró a quienes pedían a Neymar y prefirieron a Casemiro fuera; apostó por Martinelli, héroe de la noche, y lasuerte, aliada frecuente, también ayudó.
El 1-0 en el 95’ ante Japón, en los octavos del Mundial 2026, se suma a otras nueve victorias in extremis en la Champions con clubes y ahora abre los octavos a Brasil.