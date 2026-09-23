El caso Endrick en Brasil ha reabierto el debate sobre la elección de muchos jóvenes talentos de dejar muy pronto su país para aterrizar en los grandes clubes de Europa, donde cada vez con más frecuencia les cuesta encontrar espacio y continuidad para explotar.

Hoy, en rueda de prensa, el seleccionador Carlo Ancelotti echó más leña al fuego y, precisamente hablando del ejemplo del jugador del Real Madrid, subrayó cómo el delantero, pero también otros talentos brasileños muy jóvenes, necesita más espacio para convertirse en jugadores importantes.

Y en España va ganando cada vez más fuerza la idea de que ya en enero el ex del Palmeiras pueda tomar un camino lejos del de la casa blanca, con Milan y Roma en primera fila para intentar llevarlo a Italia.