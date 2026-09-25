El camino hacia el Mundial de 2030 ha comenzado con mal pie para Brasil, que tuvo problemas para causar impacto en su amistoso internacional contra Australia el viernesCarlo Ancelotti ha firmado el peor arranque compartido de un seleccionador de Brasil en la historia tras el empate 1-1 contra Australia en Townsville. Jugando en Townsville, la potencia sudamericana parecía encaminada a una derrota desmoralizadora hasta que Rayan apareció en los últimos instantes del partido.

Tras una decepcionante eliminación en octavos de final en el Mundial de 2026, las expectativas eran altas de cara a una actuación dominante que señalara un nuevo comienzo. En su lugar, la floja actuación ha desatado una ola de críticas en las redes sociales, con aficionados que se preguntan si el legendario técnico italiano es el hombre adecuado para liderar la reconstrucción.