Análisis: ¡Wahbi elimina a Marruecos y clasifica a Francia!

La derrota de Marruecos ante Francia no se debe solo a la diferencia de calidad individual. Todos saben que la selección de los «Gallos» tiene un ataque temible liderado por Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, además de mayor fuerza física y mejor organización táctica.

Sin embargo, Mohamed Wahbi pareció conformarse con no perder en lugar de buscar la victoria, y Francia dominó desde el inicio.

Marruecos ha hecho un gran torneo y merece reconocimiento, pero ante Francia renunció demasiado pronto a su mayor arma: la audacia ofensiva.