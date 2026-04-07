Análisis táctico: Son Heung-Min no está marcando goles, pero así es como el LAFC lo ha convertido en el creador de juego más peligroso de la MLS

Son Heung-Min ni siquiera tuvo que mirar antes de pasar el balón. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía Denis Bouanga. Es la jugada característica del extremo del LAFC: una zancada hacia el espacio por la banda izquierda, entre el lateral derecho y el central. Y contra el Orlando City el pasado fin de semana, a Son le bastó con un breve vistazo para asegurarse de que Bouanga ejecutara su jugada característica.

Y, por supuesto, así fue. En el minuto 20, Son recibió el balón en la línea de medio campo, en plena carrera. Cuatro toques y seis segundos después, el balón estaba en el fondo de la red. Bouanga se alejó corriendo para celebrarlo. Son lo disfrutó todo, viendo cómo su compañero de ataque marcaba el primero de los tres maravillosos goles que anotaría en los siguientes siete minutos. Para entonces, el LAFC ya tenía el partido bien controlado. En el minuto 28 del partido, el LAFC ganaba 4-0. Son había dado tres asistencias y había lanzado el centro que provocó el gol en propia puerta del cuarto.

Este fue un tipo de dominio diferente al que muchos esperaban del capitán coreano. Se suponía que Son vendría a Los Ángeles para actuar como punta de lanza, el goleador letal que sumaría otros 20 goles a los 15 de Bouanga. Claro, las asistencias formarían parte de todo ello. Pero Son, según nos dijeron, era un rematador, no un creador.

Esa narrativa era quizás un poco ingenua desde el principio —sus 81 asistencias en el Tottenham dirían lo contrario—. Pero pocos habrían imaginado que, tras 10 partidos en todas las competiciones, Son sumaría 10 asistencias y solo un gol, sin haber marcado ninguno en la MLS. Hay, por supuesto, dos formas de ver esto.

Lo primero es que esto resulta preocupante. El máximo goleador del LAFC no está marcando goles. Eso es lógico. Pero la segunda interpretación, y quizá la más razonable, es que el máximo goleador del LAFC es ahora también el mejor creador del equipo. Son no está marcando principalmente porque está dando un montón de asistencias. Se trata de un jugador utilizado en un sistema diferente, de una forma nueva, al que se le pide que haga cosas diferentes, y que está brillando con luz propia.