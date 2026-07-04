El partido más importante de la selección masculina de Estados Unidos en este Mundial se disputará sin su estrella revelación. ¿Cruel? Sí. ¿Polémico? También. Pero es la realidad, y por mucho que Mauricio Pochettino afirme lo contrario, deberá afrontarla antes del lunes.

La realidad, dictada por la FIFA, es que Folarin Balogun no jugará los octavos de final contra Bélgica tras su expulsión ante Bosnia y Herzegovina. Es un golpe devastador.

Balogun ha sido el más peligroso y probablemente el mejor de la selección este verano: lidera con tres goles, alimenta el ataque con sus incursiones y presiona sin descanso. Su labor ha cambiado la dinámica del equipo, y eso no se reemplaza.

Sin embargo, Pochettino debe intentarlo y, afortunadamente, tiene opciones. En los próximos días evaluará las ventajas y desventajas de cada una antes de decidir, una elección que podría definir las aspiraciones mundialistas de Estados Unidos.

¿Quién podría reemplazarlo? ¿Qué aporta cada opción y qué habría que ceder? Analizamos las alternativas de Pochettino.