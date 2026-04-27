Así lo informa el diario inglés The Telegraph, que en un análisis crítico cuestiona al delantero alemán, quien no es titular con el entrenador Eddie Howe. Bajo el titular «La temporada del Newcastle arruinada por unos delanteros débiles», el texto no solo sugiere la salida de Woltemade en verano, sino que la exige. El club debe admitir el error de haber pagado 75 millones de euros por el fichaje procedente del VfB Stuttgart y actuar cuanto antes.
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Análisis sincero de un allegado al entrenador: el Newcastle United podría vender pronto a Nick Woltemade
El periódico enumera los supuestos puntos débiles de Woltemade: según el artículo, el internacional alemán es demasiado lento, no es un auténtico goleador, no controla bien el balón, no supone un peligro desde lejos y no se lanza con decisión a los duelos aéreos.
El autor, Luke Edwards, cercano al entrenador del Newcastle, Eddie Howe, aviva la polémica. Tras la publicación, Woltemade eliminó de su biografía de Instagram toda mención al club.
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Eddie Howe sobre Nick Woltemade: «Tiene un talento muy especial»
Pese a las grandes inversiones del verano, los Magpies viven una temporada decepcionante y marchan 14.º en la Premier. Woltemade empezó bien y marcó en liga y Champions. Sin embargo, en las últimas semanas le está costando más, en parte porque Howe lo coloca en el centro del campo, una posición a la que no está acostumbrado.
En la derrota 0-1 ante el Arsenal, Woltemade volvió a salir desde el banquillo. Tras el partido, Howe lo elogió: «Su creatividad es su punto fuerte; tiene un talento especial. Si juega como hoy, tendrá más minutos y oportunidades para impresionar», afirmó.
Las estadísticas de Nick Woltemade en la temporada 25/26:
Partidos: 51 Minutos jugados: 3042 Goles: 11 Asistencias: 5