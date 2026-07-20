Análisis: Qué debe suceder para que el Real Madrid presente una oferta por Michael Olise, ante los rumores de que el extremo del Bayern de Múnich podría ser traspasado por más de 200 millones de euros

Pérez quiere fichar a Olise este verano. El extremo francés de 24 años ha brillado en la Bundesliga, y aunque el equipo ya tiene una delantera de estrellas, la directiva cree que puede elevar aún más el nivel.

Sin embargo, el Real Madrid quiere gestionar la operación con profesionalidad y ha descartado entrar en una “guerra” por su fichaje. Según Mundo Deportivo, el club ha mantenido un diálogo transparente con el Bayern y se ha comprometido a informar al gigante alemán de cualquier movimiento oficial sobre Olise.







