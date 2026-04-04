Análisis: La falta de efectivos deja al Atlético de Madrid en desventaja ante el imparable Barcelona

El Barcelona logró su objetivo en la difícil visita al feudo del Atlético de Madrid (Estadio Metropolitano), este sábado, en la 30.ª jornada de La Liga, donde se llevó una trabajada victoria (2-1) con la que afianzó su liderato en la clasificación.

El Barça no se mostró como se esperaba en la primera parte, ya que su defensa se mostró frágil ante las rápidas incursiones del ataque del Atlético, especialmente de Antoine Griezmann y Giuliano Simeone, quien logró marcar el gol de la ventaja en el minuto 39, antes de que Marcus Rashford empatara para los azulgranas en el minuto 42.

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