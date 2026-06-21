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Análisis: el gran obstáculo que podría frustrar el sueño del Manchester United de fichar a Victor Osimhen, del Galatasaray, en el mercado de verano
El United busca un delantero que complemente a Sesko
Tras la sólida primera temporada de Sesko —12 goles en 32 partidos y 1.817 minutos—, el club busca otro delantero para cerrar su reconstrucción. Osimhen, según CaughtOffside, es el fichaje soñado.
Su altísimo valor parece justificado: marcó 22 goles en 33 partidos en la temporada 2025-26 y suma 59 tantos en 74 encuentros con el Galatasaray. Pero su fichaje es complicado: tras su traspaso definitivo de 75 millones de euros en 2025, la cifra exigida podría forzar al United a buscar alternativas más asequibles.
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Buscar alternativas más económicas
«Caught Offside» menciona al delantero francés Jean-Philippe Mateta como alternativa. Tiene experiencia en la Premier League, buen físico y cualidades sólidas, aunque no tiene el carisma de superestrella de Osimhen. Es un fichaje práctico que ya conoce el fútbol inglés. Además, Dusan Vlahovic emerge como opción interesante: su futuro en la Juventus es incierto y el United lo ve como una oportunidad de mercado gracias a su imponente físico, su letal definición y su experiencia de élite, que aportarían una amenaza física distinta al ataque.
Equilibrar la apuesta por los jóvenes con la experiencia
La lista de candidatos muestra una estrategia clara: equilibrar perfiles en vez de fichar de forma impulsiva. Eli Junior Kroupi, revelación del Bournemouth, se ve como una inversión inteligente a largo plazo.
En cambio, la salida de Robert Lewandowski del Barcelona le convierte en el fichaje más sorprendente. Según talkSPORT, el veterano ariete polaco sería una opción atractiva a corto plazo, sobre todo por la valiosa orientación y experiencia que podría transmitir a Sesko.
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¿Qué les depara el futuro a los Red Devils?
Sesko seguirá como referente ofensivo, así que el United debe acortar ya su lista de candidatos. En las próximas semanas, la directiva iniciará conversaciones con el delantero de apoyo elegido. Por ahora se centran en la pretemporada; su primer amistoso contra el Wrexham será el 18 de julio.