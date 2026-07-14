Análisis: Dominio español y debilidad francesa... De la Fuente da una lección táctica a Deschamps

España dominó desde el inicio y controló el ritmo, exponiendo la desorientación de Francia. El 2-0 selló un pase merecido a la final del Mundial 2026, gracias a confianza, disciplina y superioridad.

Los Bleus no encontraron respuestas ofensivas y mostraron desorden en defensa y ataque, lo que amplió la ventaja de los Matadores.

España no necesitó un esfuerzo extra: impuso su estilo, cerró espacios a los referentes franceses y sentenció con justicia. Así ratificó su condición de candidata al título.

Con este triunfo, España alcanza la final del domingo, donde espera al ganador de Inglaterra o Argentina, mientras Francia se queda con el partido por el tercer puesto.