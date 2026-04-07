Análisis del juego de la selección holandesa: este podría ser el gran escollo para Ronald Koeman de cara al Mundial

Pero el gran problema parece residir sobre todo en lo predecible. Muchos rivales conocen ya el estilo de juego de Koeman y se adaptan a él, a menudo jugando con una defensa de cinco, lo que facilita la formación de parejas en el centro del campo. Algunos equipos, como Polonia en el ejemplo que se muestra a continuación, llevan esto al extremo y, además, se repliegan. Parece que Koeman aún no ha encontrado una respuesta a esto, sobre todo contra rivales algo más fuertes.
Ziggo Sport
Foto: Polonia puede crear dúos fácilmente gracias a la defensa de cinco (la línea delantera está ahora marcada por un rival directo).
El defensa central de la izquierda puede ahora marcar fácilmente a Simons gracias a la defensa de cinco, mientras que el lateral de Polonia puede frenar a Dumfries. Además, los espacios son reducidos y el eje está cerrado, por lo que apenas se puede llegar a Reijnders, Simons y Depay.
La línea de pase hacia Dumfries suele estar abierta, pero entonces se encuentra en una situación de uno contra uno en un espacio reducido. Ahí no está la fuerza del defensa del Inter. En una situación así, cabe preguntarse si no sería mejor colocar a un extremo en el lateral, con un lateral en el interior, algo que, por ejemplo, Jurriën Timber podría hacer.