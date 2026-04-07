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Análisis del juego de la selección holandesa: este podría ser el gran escollo para Ronald Koeman de cara al Mundial

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R. Koeman

Theo Janssen ya planteó la pregunta en el programa «NOS Studio Voetbal»: ¿no se está volviendo demasiado predecible la selección holandesa? «Si seguimos jugando como siempre, seremos predecibles para muchos rivales. Entonces nunca ganaremos; incluso llegar a las semifinales del Mundial será complicado», fue la dura conclusión del exjugador del FC Twente y del Vitesse, entre otros.

Pero, ¿a qué se refería Janssen exactamente y cuáles son, entonces, los puntos débiles? Voetbalzone lo ha investigado por ti.

  • El «cuadrado» de Koeman

    El estilo de juego de Koeman parece no haber cambiado en años, sobre todo en la construcción del juego en la zona alta del campo: el extremo derecho se adentra hacia el centro, lo que permite a Dumfries crear peligro gracias a sus cualidades ofensivas. Además, también puede crear peligro ante la portería contraria con centros desde el otro lado. Ya ha demostrado su eficacia en ello en varias ocasiones y ha marcado muchos goles de cabeza. El objetivo de este estilo de juego es bastante claro: sacar partido de las cualidades de Dumfries y crear superioridad numérica en el centro del campo.

    En la práctica, esto significa que Koeman suele colocar sobre el papel a un centrocampista como extremo derecho, como hizo con Koopmeiners en el último partido internacional contra Noruega. En el pasado, Donyell Malen y Xavi Simons también han desempeñado este papel. El extremo derecho se convierte, de hecho, en un segundo número 10, lo que crea un cuadrado en el centro del campo. Ese patrón es el elemento más reconocible en la construcción del juego, tanto en la primera como en la segunda etapa bajo el mando de Koeman.

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    Foto: el característico cuadrado en el centro del campo. El extremo derecho se desplaza hacia dentro, lo que permite a Dumfries situarse más arriba en el campo.

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  • Esto significa que, por el otro lado, el lateral se coloca más atrás y hacia el interior, y en ocasiones actúa como tercer defensa central. Este defensa adicional a veces lo aporta uno de los centrocampistas de control. En la práctica, esto significa que Frenkie de Jong suele bajar a la línea de medio campo y participar en la construcción del juego.

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    Foto: Dumfries vuelve a situarse como una especie de extremo, mientras que Micky van de Ven, como lateral izquierdo, juega algo más retrasado y por dentro. De este modo, actúa como una especie de tercer defensa central.

    Esta forma de jugar pareció funcionar muy bien por momentos contra Noruega, sobre todo porque Koopmeiners y Tijjani Reijnders —y más tarde Simons— pudieron liberarse entre líneas. Y es que Noruega quería mantener un +1 en la zaga en su 4-4-2, como se ve en el ejemplo siguiente. Si no se crean parejas y hay que evitar los uno contra uno, el eje debe estar cerrado en cualquier caso. En esa situación se cometen errores más fácilmente, sobre todo si el ritmo del balón es alto y se cambia de banda rápidamente, como en el ejemplo siguiente. En esa situación, primero se busca un jugador libre en el eje al que pasar el balón, tras lo cual se desplaza el balón a gran velocidad hacia el otro lado. Se encuentra a Dumfries, quien puede pasar el balón a Koopmeiners, que está libre en el eje.

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  • ¿Dónde está entonces el problema?

    Pero el gran problema parece residir sobre todo en lo predecible. Muchos rivales conocen ya el estilo de juego de Koeman y se adaptan a él, a menudo jugando con una defensa de cinco, lo que facilita la formación de parejas en el centro del campo. Algunos equipos, como Polonia en el ejemplo que se muestra a continuación, llevan esto al extremo y, además, se repliegan. Parece que Koeman aún no ha encontrado una respuesta a esto, sobre todo contra rivales algo más fuertes.

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    Foto: Polonia puede crear dúos fácilmente gracias a la defensa de cinco (la línea delantera está ahora marcada por un rival directo). 

    El defensa central de la izquierda puede ahora marcar fácilmente a Simons gracias a la defensa de cinco, mientras que el lateral de Polonia puede frenar a Dumfries. Además, los espacios son reducidos y el eje está cerrado, por lo que apenas se puede llegar a Reijnders, Simons y Depay.

    La línea de pase hacia Dumfries suele estar abierta, pero entonces se encuentra en una situación de uno contra uno en un espacio reducido. Ahí no está la fuerza del defensa del Inter. En una situación así, cabe preguntarse si no sería mejor colocar a un extremo en el lateral, con un lateral en el interior, algo que, por ejemplo, Jurriën Timber podría hacer.

  • Otros equipos, como Ecuador la semana pasada, sí se atreven a subir con agresividad y a jugar uno contra uno en la zaga. En esas situaciones, a la selección holandesa quizá le resulte más difícil encontrar al jugador desmarcado, pero esta forma de jugar —sobre todo si se combina con una presión descontrolada— conlleva un mayor riesgo de cometer errores. Así quedó patente en el único gol holandés (un autogol) de la noche.

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    Quinten Timber y Jerdy Schouten abren el centro del campo y crean espacio para que Malen se desmarque y reciba el pase por el centro. Ecuador presiona alto y juega uno contra uno, pero no está bien posicionado —especialmente el extremo izquierdo—, lo que deja todo el espacio libre a Dumfries. Esto provoca un gran descontento en el seleccionador Sebastián Beccacece, que se queda con los brazos en alto.

  • Conclusión

    A veces se critica a los equipos por carecer de solidez y de esquemas; eso no se puede decir de la selección holandesa. El estilo de juego de Koeman es reconocible desde hace años, con su famoso «cuadrado» en el centro del campo. Aunque esto sin duda puede funcionar contra algunos rivales —por ejemplo, contra el 4-4-2 de Noruega—, la Oranje parece tener más dificultades con rivales que se atreven a defender en marcación individual o que se atrincheran con una defensa de cinco (el «espejo»). Sin duda, contra esta última variante se requiere más creatividad y dinamismo, algo de lo que a menudo aún carece.

    Así pues, las líneas generales del estilo de juego de Koeman para el próximo verano ya se pueden esbozar en gran medida. El seleccionador tiene aún unos meses para pulir los detalles y elegir a los jugadores adecuados. No obstante, probablemente también tendrá que elaborar varios escenarios y considerar estilos de juego o formaciones alternativos, entre ellos un sistema con cinco defensas. Afortunadamente, la selección holandesa ya pudo practicar esto contra Ecuador en la segunda parte, aunque fuera de forma algo forzada. Y es que una fase final siempre tiene una dinámica especial y algunos ajustes y sorpresas en el estilo de juego pueden decidir así un partido.

    Así pues, aún queda mucho trabajo por hacer para poder cosechar éxitos el próximo verano. Las cifras recientes muestran que, en su segunda etapa, Koeman no ha logrado impresionar frente a países del top 25. Y también habrá que derrotar a esos si se quiere destacar en Estados Unidos, México y Canadá.