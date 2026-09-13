El derbi de Mánchester no fue simplemente un enfrentamiento que terminó con la victoria del City, sino un partido que reveló la diferencia entre un equipo que sabe cómo mantener su triunfo bajo presión y otro que tuvo todas las condiciones para darle la vuelta al resultado pero no supo aprovecharlas, después de que el City jugara más de una hora completa con diez jugadores.

La expulsión de Phil Foden en el minuto 23 puso al Manchester City en una situación muy complicada, pero el equipo se mantuvo firme ante el United dentro del estadio de Old Trafford y esperó su oportunidad, hasta que llegó el polémico gol de Erling Haaland para darle una ventaja decisiva pese a la inferioridad numérica.

Esta victoria elevó el casillero del Manchester City a 12 puntos, igualando al Arsenal, líder con pleno de puntos, pero el verdadero valor del triunfo para el City va más allá de los tres puntos, porque el equipo demostró su capacidad para lidiar con una de las circunstancias más difíciles del partido y salir de ella vencedor.

En cuanto al Manchester United, el derbi fue duro porque dejó al descubierto sus defectos con claridad, ya que el equipo con el entrenador Michael Carrick no solo fue incapaz de aprovechar la superioridad numérica, sino que también mostró una clara crisis en el banquillo, que no ofreció las soluciones capaces de cambiar el partido cuando el equipo las necesitó.

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