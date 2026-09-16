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Análisis de la lista de Arabia Saudí: el arma de Inzaghi se impone y Donis apuesta por las bandas

FEATURES
G. Donis
Arabia Saudí vs Kuwait
Arabia Saudí
Kuwait
Gulf Cup
Grecia
Arabia Saudita
Kuwait

¿Qué espera a los hombres de Arabia Saudí?

La lista de la selección de Arabia Saudí que participa en la Copa del Golfo Arábigo no fue solo un conjunto de nombres elegidos por Georgios Donis para disputar un torneo corto, sino que llevó entre sus detalles algunas señales de las ideas que el técnico griego quiere probar durante la próxima etapa, especialmente con la cercanía de la Copa de Asia que albergará Arabia Saudí.

Y mientras algunas elecciones se impusieron por sí mismas gracias a los notables niveles que ofrecieron los jugadores con sus clubes, aparecieron rasgos claros de la apuesta de Donis por las bandas, ya sea a través del gran número de jugadores capaces de ocupar estas posiciones o del regreso de algunos nombres que estuvieron ausentes de la última lista de la selección.

La lista también llevó una mezcla entre experiencia y juventud en más de una posición, lo que le da a Donis margen para probar nuevos elementos sin renunciar a los jugadores con experiencia internacional, en un torneo que podría ser una verdadera prueba antes de la cita continental.

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  • Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    Mahrez, una nueva arma del Al-Hilal

    Uno de los nombres nuevos más destacados en la lista de la selección de Arabia Saudí fue Mohammed Mahzari, recién llegado a las filas del Al Hilal bajo la dirección de Simone Inzaghi, después de haber captado las miradas por el nivel que ofreció durante las primeras 7 jornadas de la Roshn League, lo que le permitió tener la oportunidad de aparecer con la selección durante la Copa del Golfo.

    La elección de Mahzari refleja, en parte, la influencia del nivel que ofrece el jugador con su club, sobre todo porque el lateral derecho logró presentarse de buena manera durante las primeras semanas de la temporada, algo que hizo que entrara en los planes de la selección en un momento muy importante.

    El nuevo jugador del Al Hilal recibe elogios y previsiones sobre su capacidad de mostrarse de forma destacada con Arabia Saudí, especialmente porque su participación en el torneo podría darle la oportunidad de demostrar su valía a nivel internacional, y confirmar que su nivel con el Al Hilal no fue simplemente un fuerte arranque de temporada.

    Además, la presencia de Mahzari le da a Donis una nueva opción en la banda derecha, una posición que necesita estabilidad antes de la Copa de Asia, y por ello la Copa del Golfo se presenta como una oportunidad adecuada para poner a prueba al jugador y darle minutos importantes bajo la presión de las competiciones internacionales.

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  • Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    La densidad en las bandas: Denis descubre sus cartas

    El punto más llamativo en la lista de Arabia Saudí es el gran número de jugadores capaces de actuar en las bandas, algo que refleja con claridad parte de las ideas que rondan la mente de Donis, especialmente con la presencia de Mohammed Al-Qahtani, Sultan Mandash, Saleh Abu Al-Shamat, Hammam Al-Hammami y Mohammed Abu Al-Shamat.

    Esta diversidad le brinda al entrenador más de una opción para cambiar la fisonomía del combinado durante los partidos, ya sea apostando por la velocidad en las transiciones, aprovechando los espacios en ambos costados del campo, o incluso modificando las posiciones de los jugadores según las características del rival.

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    Apostar por las bandas puede ser un arma importante en un torneo corto como la Copa del Golfo, sobre todo porque las selecciones pueden recurrir al repliegue defensivo, por lo que la capacidad de abrir el campo y generar superioridad en los duelos individuales se convierte en un factor influyente para llegar a la portería del rival.

    Al mismo tiempo, la abundancia de opciones en las bandas pondrá a Donis ante la tarea de elegir a los elementos más preparados y compenetrados, una oportunidad importante para conocer en mayor medida las capacidades de sus jugadores antes de tomar sus decisiones finales sobre la lista con la que contará en la Copa de Asia.

  • <translation>Abu Al-Shamat y Hawsawi: una nueva oportunidad tras la ausencia</translation> Perdón, corrijo el formato: Abu Al-Shamat y Hawsawi: una nueva oportunidad tras la ausencia

    La presencia de Saleh Abu Al-Shamat y Zakaria Hawsawi encierra otra historia dentro de la lista, después de que ambos ya se hubieran quedado fuera de la convocatoria de la selección en el Mundial pese a los destacados niveles que ofrecieron, algo que en su momento generó interrogantes entre la afición sobre los motivos de su exclusión.

    El regreso de la pareja a los planes de la selección les brinda una nueva oportunidad de mostrarse y demostrar que merecen estar presentes en la próxima etapa, sobre todo porque la Copa del Golfo podría ser el escenario ideal para que ofrezcan actuaciones sólidas y recuperen su lugar dentro de los planes del cuerpo técnico.

    Donis, con esta elección, les concede a los jugadores una nueva oportunidad en lugar de conformarse con lo que han ofrecido con sus clubes, lo que convierte el torneo en una prueba práctica de la capacidad de cada uno para trasladar su nivel local a un rendimiento influyente con la selección.

    Y el objetivo más lejano para la pareja será mostrarse de una manera que convenza al cuerpo técnico de mantenerlos en los planes hasta la Copa de Asia, especialmente porque el torneo continental necesitará una lista que incluya a los elementos más preparados y con mayor capacidad para lidiar con la presión de las grandes competiciones.

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  • Al Shabab v Al Riyadh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    La experiencia del centro del campo y una mezcla en la defensa: la receta de Deniz

    En el centro del campo, parece que Dosena se inclina por aprovechar la experiencia sin dejar de dar espacio a los jóvenes, mediante la presencia de Mohammed Kanno y Nasser Al-Dawsari junto a Musab Al-Juwayr, una combinación que le permite unir la experiencia y la vitalidad en una zona que necesita equilibrio.

    La presencia de Kanno y Al-Dawsari le otorga a la selección cierta dosis de experiencia a la hora de afrontar los partidos internacionales, mientras que Al-Juwayr representa una opción joven que puede beneficiarse del roce con este grupo, sobre todo porque la etapa actual no tiene que ver únicamente con los resultados del torneo, sino con la construcción de una selección capaz de competir en los compromisos venideros.

    En cuanto a la línea defensiva, incluye una mezcla similar entre experiencia y juventud, con la presencia de Abdulelah Al-Amri, Hassan Tambakti y Hassan Madesh, junto a la joven pareja formada por Jihad Zikri y Rayan Hamed, una diversidad que le da a Dosena más de una opción para afrontar los partidos.

    Y mirando la lista en su conjunto, parece que el técnico no busca solo nombres listos para el torneo, sino que intenta construir un grupo equilibrado que combine experiencia, juventud, velocidad por las bandas y múltiples opciones en las diferentes posiciones, lo que convierte la Copa del Golfo en una parada importante para poner a prueba sus ideas antes de la cita asiática.

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