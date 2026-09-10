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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

Análisis: ¿cómo reordenó Veiseh las cartas del Al-Ittihad en 60 días?

FEATURES
J. Wissing
Al Ittihad
1ª División
Alemania
Arabia Saudita

El Decano cambia tácticamente con el joven entrenador alemán

Bastaron apenas 60 días para que se dibujaran los rasgos de un Ittihad completamente diferente, un equipo que no depende de los nombres de sus estrellas tanto como de un sistema integral, en el que todos se mueven en busca de un único objetivo, y donde cada jugador sabe qué esperan de él su compañero y el entrenador dentro del terreno de juego.

Desde que el joven alemán Jens Wissing asumió la tarea de dirigir al Ittihad el pasado 10 de julio, el director técnico empezó a reordenar las cartas del "Decano" de forma gradual, hasta que, al cabo de poco tiempo, el equipo adquirió una identidad clara que puede apreciarse en la manera de construir los ataques, la presión tras perder el balón, las transiciones e incluso las funciones defensivas de los delanteros.

Lo llamativo es que Wissing no necesitó años para imponer sus ideas, sino que logró en aproximadamente dos meses forjar un equipo que parece llevar mucho tiempo trabajando junto, algo que quedó patente en el espíritu colectivo que ha adquirido el Ittihad y en la capacidad de los jugadores para desempeñar sus funciones incluso cuando el balón está lejos de las zonas de peligro.

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  • imago-sport-1080559235.jpgZUMA Press Wire

    Un sistema que no depende del individuo

    Lo primero que llama la atención en el Ittihad de Vicente es que el equipo no parece depender de un solo jugador para marcar la diferencia, sino que se mueve como un bloque único; el balón circula con rapidez, los jugadores se desplazan los unos por los otros y cada movimiento de un jugador abre un espacio para un compañero.

    Y cuando el Ittihad tiene la posesión, el objetivo no es simplemente conservarla, sino buscar rápidamente el espacio a la espalda de los defensas, ya sea mediante pases directos que rompen la línea defensiva o balones largos que se aprovechan en las transiciones ofensivas.

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    Esta rapidez en la transición del estado defensivo al ofensivo le otorga al Ittihad una gran capacidad para golpear al rival antes de que recupere su organización, sobre todo porque el equipo cuenta con jugadores capaces de aprovechar los espacios y correr a la espalda de la línea defensiva.

    Y lo más importante es que este método no depende únicamente de la calidad del último pase, sino del movimiento del conjunto en su totalidad, porque el delantero se desplaza, el extremo se mete por el interior, el lateral se proyecta y el centrocampista se mueve para asegurar el espacio, de modo que la jugada se convierte en una sucesión de movimientos coordinados en lugar de esperar la solución individual.

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  • La presión, el arma número uno del Al-Ittihad

    Cuando el Al-Ittihad pierde el balón, comienza otra fase del sistema de Vicing: intentar recuperarlo lo más rápido posible, en lugar de replegarse y esperar al rival cerca del área.

    El equipo se mueve de forma colectiva para presionar al portador del balón, y los espacios cercanos a él se convierten en el objetivo de los jugadores, de modo que el Al-Ittihad trata de obligar al rival a tomar una decisión rápida que pueda provocar la pérdida del balón nuevamente.

    Y aquí se manifiesta la importancia del entendimiento entre las líneas, porque la presión no puede tener éxito si un jugador se mueve solo. Por ello, ahora vemos a los jugadores del Al-Ittihad moverse como un solo bloque: el centrocampista avanza en sincronía con el extremo, el lateral se desplaza para reducir el espacio, mientras el delantero presiona a los defensores.

    Este método otorga al Al-Ittihad una ventaja adicional, porque recuperar el balón en zonas adelantadas significa que el equipo no necesita construir el ataque desde atrás, sino que puede pasar directamente a la portería rival, lo cual encaja con el deseo de Vicing de jugar de forma rápida y directa.

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  • Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Los laterales y los extremos: una ecuación ofensiva diferente

    Uno de los detalles tácticos más destacados en el sistema de Vissing es la gran dependencia de los laterales para dar amplitud al equipo, con la entrada de los extremos hacia el interior, lo que genera una mayor densidad numérica cerca del área rival.

    Cuando el lateral se incorpora al ataque, el extremo obtiene libertad para desplazarse hacia los espacios interiores, en lugar de permanecer pegado a la banda, y aquí la defensa rival se enfrenta a más de una amenaza al mismo tiempo, ya sea por el centro o por los costados.

    Vissing también se esfuerza por situar a sus extremos en situaciones de uno contra uno, porque es consciente de que contar con un jugador capaz de superar a su rival puede abrir por completo el sistema defensivo, y por ello los movimientos colectivos buscan proporcionar las condiciones adecuadas para estos duelos individuales.

    De esta manera, el ataque del Ittihad no se convierte en un mero intento de llegar al área, sino en un proceso organizado cuyo objetivo es crear más de una opción ante el poseedor del balón, hasta el punto de que la defensa rival se ve obligada a tomar decisiones difíciles entre cerrar el centro, vigilar al extremo o hacer frente a la incorporación del lateral.

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  • Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Nusairi: la prueba más clara de la transformación

    Y quizás Youssef En-Nesyri sea el mejor ejemplo de la magnitud del cambio que Facchin ha provocado en Al-Ittihad, pues el delantero marroquí ya no es un simple ariete que espera el balón dentro del área, sino que ahora desempeña funciones que van más allá de su tarea ofensiva tradicional.

    En algunos momentos de los partidos, se puede ver a En-Nesyri retroceder hasta zonas defensivas adelantadas para contribuir a cerrar espacios y vigilar algunas de las fuentes de peligro del rival, para luego transformarse rápidamente, al recuperar el balón, en un delantero que busca el espacio a espaldas de los defensas.

    Este tipo de funciones refleja la idea fundamental de Facchin: al jugador no solo se le exige cumplir su función original, sino que debe servir al sistema en cada instante del partido, ya sea que el balón esté en poder de Al-Ittihad o del rival.

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    Y aquí se puede entender por qué Al-Ittihad ha lucido más cohesionado y con mayor espíritu colectivo en el último periodo; porque el equipo no juega con un grupo de individuos, sino con un conjunto de jugadores que se mueven según una misma idea, la transformación que Facchin ha logrado consolidar en apenas 60 días.

    Al final, el tiempo que Facchin ha pasado en Al-Ittihad puede haber sido corto, pero su huella se ha vuelto evidente, pues el equipo posee ahora una identidad basada en las transiciones rápidas, la presión directa, la incorporación de los laterales, la penetración de los extremos hacia el interior, el aprovechamiento de los duelos individuales, además de la disposición de los delanteros a asumir funciones defensivas.

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