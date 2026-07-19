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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Análisis: 20-0. Los números coronan a España y evidencian a Messi y los suyos

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
L. Scaloni
L. de la Fuente
L. Messi
F. Torres
España
Argentina
EE. UU.

Dominio total de España... e impotencia absoluta de Argentina

Con mérito y a la altura de las circunstancias, España se alzó con el trono del fútbol mundial tras proclamarse campeona del Mundial tras vencer a Argentina por un gol a cero en la prórroga, en un partido en el que los hombres de Luis de la Fuente impusieron su dominio durante los 120 minutos, demostrando ser el mejor equipo y el más completo del torneo.

A pesar del dominio y la posesión española, «La Roja» se topó con un excepcional Emiliano Martínez, que detuvo varias ocasiones claras y mantuvo a Argentina en partido, posponiendo el título hasta la prórroga.

España insistió con presión y ataques desde todos los ángulos, mientras Argentina se replegaba confiando en su portero y en contraataques sin peligro.

En el 106, Ferran Torres marcó el gol decisivo que dio a España un título mundial merecido, confirmando su superioridad táctica y técnica.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    20-0... Un resultado que resume a la perfección un partido totalmente desigual.

    Al final de la primera prórroga, España había disparado 20 veces a puerta y Argentina ninguna. Esa abrumadora diferencia, mantenida durante más de 105 minutos, refleja el dominio español.

    La superioridad española no se limitó a una posesión pasiva, sino que se tradujo en presión constante y en repetidos intentos sobre la portería de Emiliano Martínez, quien evitó el gol con varias paradas clave.

    Argentina, incapaz de seguir el ritmo, se limitó a defender sin lanzar contraataques, y Messi y los suyos desaparecieron ante la presión española.

    Solo reaccionó en la segunda prórroga, tras el gol de Ferran Torres, pero solo generó dos disparos muy desviados de la portería de Unai Simón. Los números, como el juego, demostraron que España fue el equipo dominante y el que más mereció el título, imponiendo su estilo con posesión, presión colectiva y anulando por completo a Messi y los suyos.

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  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Scaloni solo pensó en la defensa... y Didi La Fuente fue a por la copa

    Desde el inicio, Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, priorizó mantener el marcador a cero. Argentina se replegó en su campo y renunció a atacar, confiando en su defensa y en Emiliano Martínez para llegar a los penaltis.

    Las lesiones de Cristian Romero y Lisandro Martínez forzaron dos cambios, y en la prórroga entraron Molina, Medina, Paredes y Sensi para blindar aún más la zaga.

    Giuliano Simeone fue el único cambio con cierto carácter ofensivo, pero no recibió apoyo ni balones para marcar la diferencia, mientras que Lautaro Martínez se quedó en el banquillo todo el partido, un claro mensaje de que la prioridad era defender y no atacar.

    Por su parte, Luis de la Fuente, seleccionador de España, gestionó el partido con una mentalidad totalmente diferente: no solo se conformó con el dominio que impusieron sus titulares, sino que lo mantuvo gracias a un banquillo que marcó la diferencia, ya que cada cambio aportaba nueva energía sin que bajara el ritmo ni la presión, lo que permitió a España seguir dominando hasta el final.

    De hecho, el gol de la victoria llegó tras una jugada de Nico Williams que Ferran Torres convirtió en el 106. mientras que Pedri, Mikel Merino y Martín Zubimendi mantuvieron la posesión y desgastaron a la defensa argentina.

    Entre un técnico que apostó por llegar a los penaltis y otro que siguió buscando el gol hasta encontrarlo, era lógico que la copa sonriera a España.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un punto de inflexión que acaba con las esperanzas argentinas

    Aunque Argentina no mostró ninguna presencia ofensiva digna de mención durante el tiempo reglamentario, el final de la segunda parte deparó un momento que complicó aún más su tarea, En el minuto 93 Enzo Fernández vio la segunda amarilla y dejó a la Albiceleste con diez para la prórroga ante un rival que ya dominaba.

    Su presencia no mejoró el ataque argentino, que no creó ocasiones ni disparó a la portería de Unai Simón, pero jugar con diez frente a once se nota, más aún en la prórroga cuando el cansancio aprieta.

    España aprovechó la ventaja numérica acelerando el balón y ampliando los espacios, mientras Argentina, obligada a multiplicar esfuerzos, se replegó en su área sin poder salir o aliviar la presión.

    El gol español era cuestión de tiempo, y Ferran Torres lo materializó para dar el título a España, convirtiendo la expulsión de Enzo en el punto de inflexión del partido.

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  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Messi se movió... pero ya era demasiado tarde

    Lionel Messi esperó hasta la segunda parte de la prórroga para cambiar su juego: se movió entre líneas, pidió el balón y buscó oportunidades que devolvieran a Argentina al partido tras ir por detrás en el marcador.

    Por su parte, España, sin embargo, no cometió el error habitual de otras selecciones: no se replegó para defender su ventaja ni cedió la posesión. Mantuvo su juego de toque y combinaciones, obligando a Argentina a perseguir el balón.

    Además, el equipo de Luis de la Fuente aprovechó los espacios que dejaba la defensa argentina al retrasar su línea y siguió amenazando la portería de Emiliano Martínez hasta el final. e incluso marcó otro gol, anulado por fuera de juego, demostrando que la mejor defensa era seguir atacando.