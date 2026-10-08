Terminada la pausa de selecciones, el Milan está listo para volver a la acción y se está preparando para el duelo que el domingo 11 de octubre enfrentará al AC Milan con el Sassuolo a domicilio, en Reggio Emilia. Ruben Amorim no ha tenido suerte durante el parón, con varias lesiones que han condicionado su trabajo, pero de las selecciones están regresando y también han regresado jugadores reforzados y llenos de confianza.

Es el caso de Gonçalo Ramos, para quien Amorim, entrevistado por Dazn, no tiene intención de cambiar sus planes tácticos, convencido de que "el gol llegará", y también de Diego Moreira, el otro fichaje importantísimo de un mercado hecho "para el presente, pero sobre todo para el futuro". El entrenador del AC Milan no se ha marcado más objetivos que ganar cada partido y ver hasta dónde se llega, pero la certeza sigue siendo que el ex del Manchester United se siente en cuerpo y alma dedicado a levantar al club. Estas son sus palabras.