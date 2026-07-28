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Amorim reconoce sus errores en el Manchester United y desvela el secreto de la apuesta por Modric

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El técnico portugués comenta la polémica por la salida de Leao

El Milan llegó el lunes a la ciudad australiana de Perth para comenzar los preparativos del esperado torneo amistoso que contará con la participación del Milan, el Inter y el Palermo, rival en la Serie B italiana.

El director técnico Ruben Amorim hizo declaraciones en distintas direcciones en su segunda aparición ante los medios desde su nombramiento.

El Milan anunció oficialmente el nombramiento de Amorim como nuevo director técnico a mediados del pasado junio, en sustitución de Massimiliano Allegri, que fue destituido tras el fracaso del Rossoneri en clasificarse para la Liga de Campeones de Europa al final de la temporada pasada.

  • ¿Por qué el Milan ha fichado a Amorim?

    Sobre las razones que llevaron a la directiva del Milan a contratarlo, Amorim explicó: "Firmaron conmigo porque sintieron que era el hombre adecuado para el estilo con el que quiero que juguemos. Ellos desean jugar de la misma manera, pero creo que no firmaron conmigo solo por mis éxitos, sino también por mi experiencia con un club grande como el Manchester United y por las ideas que compartí durante nuestras reuniones con el señor Cardinale".

    Y añadió: "Entendieron que estoy preparado para esta tarea, no solo gracias a mis éxitos anteriores, sino también por mis fracasos. Creo que eso ayudó mucho en aquellas reuniones".

    Amorim se refirió a la naturaleza del trabajo en el club italiano al decir: "Cuando eres entrenador del Milan, hay cosas que debes hacer. Creo que sentí cierta presión por parte de mi cuerpo técnico, ya que me dijeron que la situación aquí es diferente y que tienes que presentarte de una manera distinta". Y continuó: "Milán es la ciudad de la moda, así que tienes que representar a tu ciudad de la mejor manera. Debemos respetar la historia de nuestro club, y parte de esa historia no tiene que ver solo con la forma de jugar, sino con cómo te presentas y representas a la ciudad, y eso es lo que voy a hacer".

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  • Mi etapa en el United: cometí muchos errores

    Sobre su etapa en el Manchester United, Amorim declaró: "Eso ya no importa ahora. Hay una historia, luego sucede algo, las circunstancias cambian y tienes que centrarte en el siguiente reto. He aprendido mucho".

    Y añadió: "Es difícil señalar una sola cosa concreta, pero lo importante que sé con claridad es que cometí muchos errores. Cuando haces este tipo de autoevaluación y te das cuenta de que no fue solo culpa de ellos, sino que también fue culpa mía".

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  • Símbolos del Milan: mensajes cruzados

    Amorim también reveló su contacto con figuras del Milan: "Fue un verdadero honor ser entrenador del Manchester United en aquel momento, pero ahora estoy en el Milan. Hablé con algunas personalidades del club, como Massaro y Baresi; intercambiamos mensajes, y esto es lo más importante para comprender la naturaleza del club y su historia".

    Y continuó: "Para mí, esta vez fue más fácil porque soy aficionado del Milan desde pequeño, y entiendo la cultura del club y su historia. Pero eso ya es cosa del pasado, y nuestro objetivo es construir el nuevo futuro. Me eligieron por algún motivo, y una de las razones es que me gusta fijarme en los equipos que sufren; sé que es difícil, pero queremos reconstruir algo. Tenemos muchas cosas en su lugar correcto, ya que el cuerpo técnico y la institución están en una situación excelente. Y si esta fuera mi última etapa, sería muy feliz, porque entrenar a este club era mi sueño".

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  • «Necesitamos la experiencia de Modric»

    En cuanto a la reciente renovación del contrato de Luka Modric hasta 2027, después de haber pasado una temporada en San Siro, Amorim comentó: "Lo que vi el año pasado es un jugador que todavía puede jugar al máximo nivel. Ofreció un buen rendimiento durante la temporada y también en el Mundial".

    Y añadió: "Creo que necesitamos experiencia. Como veis, estamos incorporando a muchos jugadores jóvenes y, para que tengan éxito, tenemos que aportar experiencia a su alrededor. Esto es de suma importancia, y hemos hecho un gran esfuerzo para seguir manteniendo a Luka en nuestro equipo. Creo que está muy feliz. Estamos hablando del Milan, y creo que todo el mundo quiere jugar en un club como el nuestro, así que tenemos que avanzar y jugar mejor para alcanzar un nivel diferente".

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  • Liao en el centro de la polémica

    Al final de su intervención, Amorim respondió a una pregunta sobre el futuro de Rafael Leão, que ha recibido ofertas e interés de clubes turcos, en especial del Fenerbahçe, diciendo: "No es algo demasiado complicado. Para mí, el equipo es lo más importante. Hablaré con Rafa, con Ramos, con Saelemaekers y con todos los jugadores que regresan del Mundial".

    Y continuó: "Todos saben lo que significa jugar para un club como el Milan. Sé que hay muchas especulaciones en torno a nuestros jugadores, pero son nuestros jugadores hasta que suceda algo. Una vez más, el objetivo es preparar al equipo para el primer partido. Todos los jugadores entrenarán y lucharán por asegurarse un lugar en ese encuentro, y eso es algo seguro, nada nuevo ni diferente".

    Y concluyó: "Trato a los jugadores de forma distinta porque son personas distintas, pero al final las normas se aplican a todos, es algo muy sencillo. No compliquemos las cosas; tenemos que entrenar, disfrutar, ayudar a la comunidad, compartir muchas cosas con nuestra afición y prepararnos para la temporada".

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