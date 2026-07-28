Sobre las razones que llevaron a la directiva del Milan a contratarlo, Amorim explicó: "Firmaron conmigo porque sintieron que era el hombre adecuado para el estilo con el que quiero que juguemos. Ellos desean jugar de la misma manera, pero creo que no firmaron conmigo solo por mis éxitos, sino también por mi experiencia con un club grande como el Manchester United y por las ideas que compartí durante nuestras reuniones con el señor Cardinale".

Y añadió: "Entendieron que estoy preparado para esta tarea, no solo gracias a mis éxitos anteriores, sino también por mis fracasos. Creo que eso ayudó mucho en aquellas reuniones".

Amorim se refirió a la naturaleza del trabajo en el club italiano al decir: "Cuando eres entrenador del Milan, hay cosas que debes hacer. Creo que sentí cierta presión por parte de mi cuerpo técnico, ya que me dijeron que la situación aquí es diferente y que tienes que presentarte de una manera distinta". Y continuó: "Milán es la ciudad de la moda, así que tienes que representar a tu ciudad de la mejor manera. Debemos respetar la historia de nuestro club, y parte de esa historia no tiene que ver solo con la forma de jugar, sino con cómo te presentas y representas a la ciudad, y eso es lo que voy a hacer".

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