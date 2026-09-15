Amorim: «¿La visita de Ibrahimovic? Siempre es bonito ver a las leyendas del Milan»

¿Han sido un poco exageradas las críticas hacia el Milan en este inicio de temporada?

«Creo que es normal recibir críticas. No me preocupo. Quiero proteger a mis jugadores. Lo bueno de los momentos difíciles en otros clubes es que te dan experiencia. Este es el precio a pagar por ser el entrenador de un gran club. Lo entiendo todo. Hay mucha información, tienes que decir algo… Es normal para mí, haré las cosas a mi manera: creo que está claro para todos».





¿Cómo se tomó Modric la sustitución ante la Lazio?

«Es normal. Es un chico estupendo, lo entiende perfectamente. A veces le tocará a él, a veces a algún otro. En ese sentido somos todos iguales. Obviamente es un futbolista increíble con una gran historia, no se lo tomó como algo personal porque es inteligente».