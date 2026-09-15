Amorim: «¿La visita de Ibrahimovic? Siempre es bonito ver a las leyendas del Milan»

Después de la rueda de prensa previa al partido de mañana en la Europa League, contra el Benfica, el técnico del Milan, Ruben Amorim, también habla ante los micrófonos de Sky Sport.
Sobre el encuentro de ayer con Ibrahimovic
"He hablado varias veces con Zlatan. Es una persona que conoce el fútbol italiano y el club. Está ayudando a Cardinale en muchas cosas. Ha sido una conversación agradable -informa Milannews-. Siempre es bonito ver a las leyendas del Milan, ha sido una visita rápida pero bonita".