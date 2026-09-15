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Gianluca Minchiotti

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Amorim: «¿La visita de Ibrahimovic? Siempre es bonito ver a las leyendas del Milan»

AC Milán
Z. Ibrahimovic
R. Amorim

El técnico del AC Milan también habla de Modric

Después de la rueda de prensa previa al partido de mañana en la Europa League, contra el Benfica, el técnico del Milan, Ruben Amorim, también habla ante los micrófonos de Sky Sport.


Sobre el encuentro de ayer con Ibrahimovic

"He hablado varias veces con Zlatan. Es una persona que conoce el fútbol italiano y el club. Está ayudando a Cardinale en muchas cosas. Ha sido una conversación agradable -informa Milannews-. Siempre es bonito ver a las leyendas del Milan, ha sido una visita rápida pero bonita".



  • ¿Han sido un poco exageradas las críticas hacia el Milan en este inicio de temporada?

    «Creo que es normal recibir críticas. No me preocupo. Quiero proteger a mis jugadores. Lo bueno de los momentos difíciles en otros clubes es que te dan experiencia. Este es el precio a pagar por ser el entrenador de un gran club. Lo entiendo todo. Hay mucha información, tienes que decir algo… Es normal para mí, haré las cosas a mi manera: creo que está claro para todos».


    ¿Cómo se tomó Modric la sustitución ante la Lazio?

    «Es normal. Es un chico estupendo, lo entiende perfectamente. A veces le tocará a él, a veces a algún otro. En ese sentido somos todos iguales. Obviamente es un futbolista increíble con una gran historia, no se lo tomó como algo personal porque es inteligente».

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