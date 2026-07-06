La curiosidad por el nuevo proyecto del Milan crece rápido, dada la transformación impulsada por Cardinale. Desde un equipo de fichajes al estilo inglés hasta la llegada de Rubén Amorim, técnico en busca de revancha.
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Amorim ha llegado a Milán: «Es un reto mayor que el del Manchester United. Estoy feliz y orgulloso, estoy en el Milan para ganar»
AMORIM HA LLEGADO A MILÁN
Ruben Amorim llegó a las 14:20 a Linate Prime. El técnico portugués quiere conocer de inmediato su nuevo hogar: Milanello, Vismara, Casa Milan y San Siro. Además, participará en varias actividades sociales dentro y fuera del club rossonero.
Trae a sus colaboradores de siempre: Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adélio Cândido y el preparador de porteros Jorge Vital, con quien ya trabajó en el Sporting de Braga. El exjugador del Manchester United ha firmado un contrato de tres años, con opción a un cuarto, a cambio de 3,5 millones de euros netos por temporada.
CONTACTO CON ALMSTADT Y GARDINER
Bobby Gardiner, principal patrocinador de Amorim, mantiene una relación muy estrecha con él. En las próximas horas se reunirá con Almastadt en la sede del Milan para analizar la situación y centrarse en la negociación de Mario Gila.
«AL MILÁN PARA GANAR»
Estas fueron las primeras palabras de Amorim: «Estoy muy contento de estar aquí, es un honor ser el entrenador del Milan. ¿Por qué elegí al Milan? Si leéis una entrevista mía antigua, lo entenderéis: para mí es un club especial. Es un reto muy grande que he aceptado, aunque después del último (el Manchester United, nota del editor) me había dicho a mí mismo que aceptaría uno más pequeño. Quizá sea un reto aún mayor que el anterior. Estoy orgulloso de estar aquí, todos lo estamos, tanto yo como mi cuerpo técnico».
Y concluye: «Estoy en el Milan para ganar; si eres entrenador del Milan, debes tener esa mentalidad. No soy ingenuo, sé que hay mucho trabajo por delante, pero si eres el entrenador del Milan, debes jugar para ganar».
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