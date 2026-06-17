Amorim ficha por el Milan; comentarios positivos en el chat de grupo de los jugadores

Amorim ha firmado con el Milan hasta 2029, por unos 3,5 millones de euros más bonificaciones. Según ABola, llegará a Milán en los próximos días y ya ha elegido a su cuerpo técnico: Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adélio Cândido y el entrenador de porteros Jorge Vital, con quienes trabajó en el Sporting de Braga.



